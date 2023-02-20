布林肯會王毅提台海和平 外交部：美堅挺台灣安全

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（中央社記者黃雅詩台北20日電）美國國務卿布林肯會晤中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅時，重申維持台海和平穩定重要性，外交部表示肯定與歡迎，並強調拜登政府上任後持續展現對台灣安全的高度重視與堅定支持。

外交部發布新聞稿指出，布林肯（Antony Blinken）於美東時間18日在「慕尼黑安全會議」場邊與王毅會談，會後美國國務院指出，布林肯除強調維持台海和平穩定的重要性，也表示無法接受中國偵察氣球入侵美國的行徑，不容再犯，並警告中國若違反國際制裁禁令提供俄羅斯協助，將面臨嚴重後果。

外交部指出，美國政府繼上週副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）分別於國會聽證會及華府智庫活動密集發表友台言論後，再度由國務卿公開重申支持台海和平穩定的堅定立場，外交部表達肯定與歡迎。

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外交部指出，拜登政府自上任以來，已多次重申美國對台安全承諾，包括由資深官員公開聲明、聯合理念相近國家聯合發表友台聲明、派遣軍艦在台海執行「自由航行任務」等，均展現美國政府對台灣安全的高度重視與堅定支持。

外交部表示，面對中國的軍力擴張與挑釁行徑，政府將持續強化自我防衛能力，堅定對抗威權主義的擴張與侵略，同時深化台美緊密安全夥伴關係，並與所有理念相近國家加強合作，共同堅決維護台海安全、以規則為基礎的國際秩序，以及印太地區的和平、穩定與繁榮。 （編輯：林興盟）1120220