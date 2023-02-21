九崴電廠引地方擔憂 立委籲退回環評

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（中央社記者王揚宇台北21日電）時代力量立委陳椒華等人今天表示，九崴天然氣發電廠計畫在台南市安定區和安南區間設置，引起地方擔憂，呼籲環保署退回此案環評，政府也應檢討土地開發問題，勿造成環境惡化與居民對立。

受邀出席記者會的經濟部國營事業委員會組長邱萬金說，本案目前在環評程序中，如果環評沒辦法通過，基本上就無法進行後續的開發。

針對九崴天然氣發電廠設置爭議，台南市議會17日決議不同意現址設置，台南市長黃偉哲也說「市民不支持，我就不支持」。

陳椒華今天與台史博社區居民自救會、台南空污暖化自救會等在立法院召開記者會，呼籲行政院長陳建仁檢討此計畫，環保署也應退回環評，勿遭開發單位謊言蒙騙。

陳椒華說，此開發案及設置地點若未能具備必要性、合理性及公益性，環評會應退回此案，而經濟部國營會與台糖不應再迴避土地開發加速環境惡化與居民對立的問題，應該深刻檢討，重新擬定土地開發的永續發展政策。

與會民間團體代表則提到，發電廠基地位於台南市中心，不僅會影響空氣品質也緊鄰人口住宅區，倘若發生戰爭，發電廠會是重要目標，這已造成當地居民的恐慌等。

邱萬金說，台糖配合政府的能源轉型跟增氣減煤能源政策，因此提供土地，由森崴能源設立天然氣發電廠；此外，台南地區每年的用電量大約是250億度到300億度間，大約有7成要靠其他縣市供應，而且為了配合南科與其他工業區的用電需求，因此就近設置天然氣發電廠。

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邱萬金表示，本案目前在環評程序中，台糖會請森崴能源與九崴電力公司積極向各界溝通說明，盡量避免影響周遭社區與民眾的生活環境；另外，森崴能源要設電廠算是投資開發行為，要依據法令辦理，如果環評沒辦法通過，基本上就無法進行後續的開發。

環保署綜合計畫處科長陳彥男說，經濟部去年將環境影響說明書轉到環保署審查，環保署去年9月12日召開專案小組初審會議，結論中提到，要求九崴能源加強與當地居民團體溝通，也要就環境疑慮事項進行說明，包括天然氣管線的風險與預警機制等，並要求九崴能源在今年5月31日前把補正資料送環保署審查。（編輯：翟思嘉）1120221