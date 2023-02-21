綠公布錄音檔質疑買豪宅 林明溱：若違法歡迎檢舉

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（中央社記者葉素萍、蕭博陽台北21日電）民進黨發言人黃彩玲、南投縣議員沈夙崢今天公布錄音檔，質疑國民黨南投立委補選候選人林明溱不斷跳針說他的豪宅只需要2300萬元，是用選舉補助款買的，一切合法，但依據錄音檔內容林明溱說法漏洞百出。

林明溱接受媒體聯訪表示，民進黨若認為他有違法、逃稅嫌疑，就快去向調查局、地檢署檢舉，讓檢調單位調查，不要只會空口說白話、一直抹黑，國家有法律、政府有機關可查處。

黃彩玲、沈夙崢今天召開記者會，公布一段錄音檔，指稱是林明溱私下與友人談豪宅的對話；黃彩玲說，林明溱應出面說清楚豪宅「五大疑雲」，包括，林明溱說過，他的豪宅不會超過1500萬元，現在卻又說豪宅實價登錄是2300萬；林明溱承認拿選舉補助款買豪宅，所以，「投林明溱一票就是幫他兒子再買一棟豪宅？」

黃彩玲說，林明溱說他的豪宅價錢2300萬、地坪50坪，算起來一坪46萬元。依照縣府資料，全縣最黃金的地段一坪54萬，而林明溱的豪宅一坪46萬，根本是黃金店面等級，卻自稱是平價住宅。

黃彩玲並質疑，林明溱只說一棟豪宅，是否真的只有一棟，如果有第二棟，林明溱錢從哪裡來，如果有第二棟，是否要退選。

黃彩玲說，林明溱兒子林儒彬是靠爸族，靠爸爸買豪宅、靠爸爸用政治獻金給每個月8萬元薪水，南投縣民平均薪資恐怕連林儒彬一半薪水不到。

林明溱上午接受媒體聯訪，除呼籲民進黨快向調查局、地檢署檢舉，也說，前段時間沒有黨中央支援，他一直處於挨打局面，現在黨中央全力輔選，將陸續反擊對手民進黨候選人蔡培慧各種不適任問題。

談及民調，林明溱說，民調只是參考，縣民希望兩岸和平、社會安定、青年不要上戰場，加上他當年擔任立委有成績，相信選民非常有眼光會支持他。（編輯：黃國倫）1120221