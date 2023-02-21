民團：讓蔣萬安主持228事件紀念會 是台灣人恥辱

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（中央社記者葉素萍台北21日電）蔡瑞月舞蹈研究社、鄭南榕基金會等50多個民間社團今天號召民眾28日走上街頭，思考228帶給台灣的疼痛。民團指出，讓228元凶後代蔣萬安當選台北市長，形同再次糟蹋台灣，讓蔣萬安主持「228事件紀念會」是台灣人恥辱。

民間社團今天召開記者會，發起第7次「228．0紀念行動」、呼籲民眾28日走上街頭、一起思考228帶給台灣的疼痛、共同治療整體社會最深沉傷痕。

2023年228．0紀念行動、拆除威權起造新國家宣言起草人郭潤庭在記者會指出，很多人沒有看清228的真相，所以228凶手的子孫蔣萬安會當選台北市長，蔣萬安主持「228事件紀念會」是台灣人恥辱。

台灣人權促進會秘書長施逸翔指出，日前228家屬拒絕與台北市長蔣萬安同台後，包括蔣萬安本人、國民黨台北市議員秦慧珠等人還在主張轉型正義過程中最典型最保守反動的論述：忘記過去、台灣社會要向前看，甚至無恥地要求被害者要跟實施國家暴力的集團進行和解。

民團的行動宣言指出，沒有積極處理台灣內部的中國威權問題，台灣政黨選舉選輸，還讓228元凶後代當選台北市長，形同再次糟蹋台灣。

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民團說，228元凶後代繼承無正義的利益，也不道歉反省。若社會有公義，中國國民黨根本無資格參選，不過現實是他在台灣當選；這會鼓勵對岸中共政權再次侵略台灣，228會再次發生，台灣的民生、經濟、文化成果將再次化為烏有。

民團指出，28日早上，將走過相關歷史地點，從天馬茶房出發，經過專賣局台北分局、台北放送局（台灣廣播電台），到台灣行政長官公署（行政院）。（編輯：林興盟）1120221