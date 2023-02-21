疫後特別條例通過 陳其邁：盼加快預算審查紓民困

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高雄市長陳其邁21日下午在市政會議前接受媒體聯訪，對於國發會通過國道7號計畫，他表示，這是他上任市長後，最關心的重大交通建設之一，希望能藉此有效分流重車、解決車禍問題，同時紓解附近車流，這部分對改善南高雄交通，是非常重要的一項工程。中央社記者蔡孟妤攝 112年2月21日

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（中央社記者蔡孟妤高雄21日電）立法院今天三讀通過攸關全民普發現金的「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」，高雄市長陳其邁說，條例既已通過，盼後續特別預算加快審查，儘快減輕民眾負擔。

立法院今天三讀通過疫後特別條例，行政院後續會將特別預算案送立法院審議，經立法院三讀通過後，始得動支相關預算；一旦特別預算通過，即可執行全民普發新台幣6000元等作業。

陳其邁今天下午在市政會議前接受媒體聯訪表示，希望立法院加速預算審查，之前條例審查已拖了一段時間，既然條例都已通過，希望特別預算加快審查，才能儘快減輕民眾負擔；另高雄市也會加速執行商圈、夜市等振興活動，擴大內需。

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此外，對於國發會昨天通過國道7號計畫，陳其邁說，這是他上任市長後，最關心的重大交通建設之一，希望能藉此有效分流重車、解決車禍問題，同時紓解附近車流，這部分對改善南高雄交通，是非常重要的一項工程。

國道7號高雄路段建設計畫總建設經費約新台幣1357億餘元，全長約23公里，預計民國114年動工、119年全線完工通車；陳其邁感謝中央支持，並盼工程如期如質完成。（編輯：陳仁華）1120221