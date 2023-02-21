韓國學者鄭根埴拜會陳菊 交流轉型正義推動經驗

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（中央社記者劉冠廷台北21日電）韓國「為求真相和解之過去史整理委員會」前委員長鄭根埴今天拜會國家人權委員會主委陳菊，陳菊說，台韓彼此皆有相似的歷史境遇和發展軌跡，可以成為重要的互相學習對象，期盼未來能增進台韓人權合作。

國家人權委員會今天下午發出新聞稿表示，鄭根埴（Jung Keun-Sik）上午拜會陳菊，就台韓轉型正義工作之推動經驗交換意見，並由鄭根埴夫人殷瑛（Eun Yeong）、知韓文化協會執行長朱立熙、國立台灣海洋大學助理教授吳俊芳、國家人權委員會委員田秋堇及監察委員范巽綠等共同與會。

國家人權委員會指出，鄭根埴現為首爾大學社會學系教授，長期研究濟州四三大屠殺、光州五一八起義等國家暴力及轉型正義議題，曾赴柏林自由大學、芝加哥大學、京都大學等知名學府訪學。另外對二二八事件、美麗島事件與白色恐怖亦有深入研究，是韓國學界及人權運動領域的重要友台人士。

陳菊表示，台韓彼此皆有相似的歷史境遇和發展軌跡，可以成為重要的互相學習對象，感謝鄭根埴再次來台，交流韓國處理國家不法侵害人權事件的做法，同時亦期盼未來能增進台韓人權合作。

陳菊提及過去曾參訪光州的五一八國家民主墓園，非常欽佩韓國政府向民主運動中的犧牲者們致以最高的尊重。

鄭根埴說，自己也非常關注台灣的民主發展，並重視與台灣之關係。2020年至2022年間曾任韓國「為求真相和解之過去史整理委員會」委員長，此次來台拜會為卸任後首次出國參訪，希望能聽取及蒐集台灣推動轉型正義與保障人權的經驗。

陳菊回應，台灣在戒嚴時期留有紀錄的受難者達2萬2028人，目前已設立二二八紀念館、馬場町紀念公園等紀念場所，並保存及重建多處不義遺址，以深耕人權教育。然而遺憾的是，許多當時的重要檔案並未妥善保存或尚未公開，導致真相無法釐清，讓台灣的轉型正義面臨無加害者的困境，台灣可多多學習韓國勇於追求歷史真相的態度及做法。

陳菊指出，國家人權委員會近年來與許多韓國的人權專家學者建立了良善的互動，並從中習得寶貴的經驗。如2022年邀請韓國國家人權委員會常任委員朴燦運（Park Chan-Un）參與國家人權委員會和亞太地區國家人權機構論壇（APF）的高階對話。

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陳菊也說，2022年邀請曾任聯合國CRPD委員會委員的金亨植（Kim Hyung-Shik）來台協助審查CRPD國家報告；2022年邀請曾任聯合國CEDAW委員會副主席的申蕙秀（Shin Hei-Soo）來台協助審查CEDAW國家報告。未來，國家人權委員會期盼能在現有的合作基礎上，持續強化與韓國的人權交流。

陳菊表示，國家人權委員會很高興能與知韓文化協會、行政院人權及轉型正義處、二二八事件紀念基金會在二二八國家紀念館合辦座談會，以鄭根埴任職韓國真相和解委員會期間的實務經驗，分享韓國的做法，相信將能帶給台灣更多的啟示，共同思索台灣人權與轉型正義的下一步。（編輯：翟思嘉）1120221