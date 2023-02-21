高虹安、鄭宏輝同台宣傳打開新竹 綠白合受矚目

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前民進黨新竹市議員鄭宏輝（右）21日舉辦2023打開新竹籌備會，新竹市長高虹安（左）受邀參與，兩人共同為活動推廣宣傳。中央社記者郭宣彣攝 112年2月21日

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（中央社記者郭宣彣新竹市21日電）民進黨籍前新竹市議員鄭宏輝今天辦打開新竹籌備會，新竹市長高虹安受邀參加宣傳活動，媒體問及是否為綠白合前哨？鄭宏輝、高虹安表示，單純為新竹做事，無關政治或選舉。

鄭宏輝接受媒體聯訪表示，「2023打開新竹-城市的花與樹」主題為淨零減碳，活動將結合行政院農業委員會林務局與世界地球日，送民眾樹苗推廣植樹護林，邀民眾營造綠地，也認識新竹花與樹，了解生活環境等議題。

媒體問及是否有「綠白合」？及未來是否角逐民主進步黨立法委員初選？鄭宏輝說，與高虹安同台主要討論「打開新竹」，這是城市與市民活動，讓民眾更認識居住空間，無關政治。

他說，過去這段時間，包含民進黨立法院黨團總召集人柯建銘等不分黨派人士都為新竹努力，希望讓新竹在國際發光發熱，今年藉「打開新竹」繼續讓更多人深入認識、行銷新竹。

台灣民眾黨籍的高虹安接受媒體聯訪表示，只要對新竹好的事都支持，新竹市政府將在「打開新竹」中扮演整合協助角色，盤點新竹花與樹、城市秘境等。

根據鄭宏輝提供新聞資料，打開新竹舉辦時間仍在規劃，期盼藉活動讓民眾了解新竹原生植物與環境，目前規劃城市導覽將走訪高峰植物園等。（編輯：李明宗）1120221