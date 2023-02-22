時力質疑轉型正義進度拖延 籲盡速修政治檔案條例

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（中央社記者林敬殷台北22日電）二二八事件76週年前夕，時代力量立法院黨團上午舉行記者會，質疑政府推動轉型正義進度緩慢，他們呼籲新內閣，盡快通過行政院版政治檔案條例修正草案，送立院審議通過，讓台灣轉型正義往前更進一步。

時力黨團今天舉行「二二八76週年，促轉進度大拖延」記者會，對政府推動轉型正義提出5項質疑，包括：一、政治受難者戶籍紀錄仍須主動申請，且沒有完全註銷；二、中正紀念堂等威權象徵處置，進度落後，兩蔣陵寢預算持續編列；三、政治檔案仍有遮掩及解密期限；四、政治檔案條例仍未修法；五、重大政治迫害案件仍是懸案，沒有追究加害者責任。

時力立委陳椒華表示，促進轉型正義委員會在去年5月解散後，業務轉由行政院推動轉型正義會報，民間團體曾提出5項陳情訴求，到現在9個月了，執行進度嚴重落後，5項訴求沒有實質進展，到底還要再等幾年。

陳椒華說，現任行政院副院長鄭文燦，在2015年桃園市長任內曾說，兩蔣銅像是舊時代的政治圖騰，不必要留存。8年過去了，桃園市政府大廳還留著蔣中正銅像，比鄭文燦市長任期還久。她希望行政院長陳建仁及鄭文燦，趁這一年積極推動，比起大撒幣，才是讓台灣確保民主自由的關鍵。

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時力立委王婉諭指出，促轉會雖然已經解散，清除威權象徵還是政府的法定義務和責任。結果，執政8年，中正紀念堂屹立不搖，文化部負責的轉型方案，到現在只辦了競圖活動，兩蔣陵寢從2016年到現在，仍編列一年1500萬元預算，根本是打假球，政治檔案資料公開進度落後，令政治受難者及家屬感到心寒。

時力黨團總召邱顯智表示，政府推動轉型正義迄今，政治檔案還是遮蔽，讓人不禁要問，到底是要公開，還是不公開的條例？比起迴避，堅守人權價值，才是讓本土政權持續執政。他呼籲新內閣，盡快通過政院版的政治檔案條例修正草案，送立法院審議通過，才能讓台灣轉型正義，往前更進一步。（編輯：翟思嘉）1120222