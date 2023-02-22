母子遭家暴竟靠網紅救援 監院糾正彰化縣府、警局

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監委葉大華22日舉行記者會指出，彰化縣王姓母子長期遭家暴案，向網紅求助才被揭發，調查後發現警局確有重大違失，彰化縣政府對王童未善盡保護職責，監院通過糾正彰化縣警察局及彰化縣政府。中央社記者陳俊華攝 112年2月22日

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（中央社記者陳俊華台北22日電）彰化縣王姓母子長期遭家暴，竟靠網紅求救成功。監委葉大華今天說，員警到場前後停留6分鐘就離開、未登載工作紀錄簿，事後更移除關鍵錄音檔；彰化縣政府未善盡保護職責，遭監院糾正。

根據彰化地檢署2022年公布的起訴書，2021年3月21日粘男涉嫌在住處先後用腳踹王童臉部7次，也對王女揮拳施暴。王女在2021年7月向員警求助未果，最後是將受虐影片透過網紅求助，才引起各界重視、救援成功。

監委葉大華、紀惠容今天舉行記者會。葉大華指出，王女在2021年7月28日遭粘男拿石頭丟砸並威脅，因此去電派出所找胡姓員警報案，胡姓員警未報告勤務指揮中心及主管，就指派柳姓、方姓員警處理，胡姓員警甚至私下聯絡粘男的友人A男到場排解。

葉大華表示，柳姓、方姓員警抵達後，未查明清楚並親見確認當事人安危，前後只停留6分鐘，因臨時受理其他交通案件，託付A男處置後隨即離開現場，未通報家暴案件，也未登載工作紀錄簿，導致案件完全脫管；在監院啟動調查後，胡姓員警更移除關鍵的通話錄音檔。

葉大華說，這已違反受理案件管制程序，警方找加害人友人當和事佬排解喬事、用目測判斷現場無立即危害就認定非家暴案件；當天代理副所長毫無所知、所長事後得知也未能補救處置，凸顯派出所列管、追蹤及督導機制完全失靈，都有嚴重違失。

葉大華說，王童從2020年間就遭粘男多次施虐致傷，彰化縣政府社會處接獲兒保通報案件後，兒保社工只有1次家訪，就認斷王童過往較無實際受暴情事，屬「目睹兒」，未給予必要的處置與保護，社會安全網顯有漏洞。

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葉大華指出，王女在2021年7月28日遭家暴後，就帶著王童回娘家住，彰化縣政府卻在2021年12月10日發布新聞稿說「從7月29日之後，王女就到社會處所安置的地點」，明顯與事實不符，亟待彰化縣政府確實檢討改進。

葉大華說，彰化縣警察機關未善盡維護王姓母子人身安全，凸顯警察機關處理家暴案件的專業知能薄弱及偏誤，也未正視王女的投訴，施訓內容與方式未能達到效果，亟待內政部警政署研討。（編輯：林興盟）1120222