綠委偕民團開公聽會 盼助台灣風電政策更完善

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（中央社記者王揚宇台北22日電）民進黨立委賴瑞隆等人今天舉辦「離岸風電第三階段區塊開發政策總檢討」公聽會，盤點離岸風電國產化項目及其行政契約、輔導措施等相關政策，期盼藉由各界的集思廣益，讓台灣風電政策更加完善。

歷經近2小時的討論，會中達成10項結論，其中包括請經濟部盤點離岸風電產業人才需求，並偕同勞動部、教育部規劃人才課程，以及扶植產業人才的獎勵與補助方案；請經濟部推動離岸風電產業在地化時，以參考半導體產業發展經驗，於2個月內提出以達出口競爭力為目標的供應鏈發展升級專案或計畫。

賴瑞隆今天與台灣再生能源推動聯盟秘書長高茹萍在立法院召開公聽會，討論台灣離岸風電產業鏈的優勢與困境，以及如何輔導供應鏈技術升級的相關措施、現行離岸風電國產化供應鏈的相關金融支持及擔保措施等議題。

經濟部能源局所提書面報告指出，經濟部訂定區塊開發行政契約的主要目的，是為了要確保風場如期完工商轉，而區塊開發（第一期）行政契約經多次與業界溝通，已於今年2月18日公告，經濟部將依行政契約監督、協助各離岸風場如期完工，以達離岸風電設置目標，也會持續檢視相關執行經驗及徵詢各界意見，以研擬區塊開發後續各期的行政契約。

經濟部工業局表示，為推動國內業者切入國際供應鏈與國際市場接軌，第3階段區塊開發採用數量彈性機制，促使國內業者成為合格供應商後，得以更大的產能配合風力機系統商，供應至亞洲離岸風場；另外，也會推動水下基礎南北供應鏈整合，提升國際競爭力。

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農委會漁業署指出，鑑於領海外也有漁業作業區，漁業署建議能源局將西部（新竹至彰化）與澎湖西北及西南領海外漁業作業區，及建議維持北方三島漁場列入排除範圍，供能源局作整體規劃。

金融監督管理委員會所提書面報告指出，配合國際趨勢及行政院對環境永續及社會責任的重視，金管會將持續鼓勵及引導金融機構資金，投入離岸風電供應鏈等，協助台灣永續發展並支持淨零轉型。（編輯：蘇志宗）1120222