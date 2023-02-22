綠拍板總統提名時程 藍中常委盼加快腳步降低焦慮

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（中央社記者劉冠廷台北22日電）民進黨今天通過2024總統、立委初選提名日程，國民黨方面預計3月4日南投立委補選後開始討論相關提名辦法，有中常委建議盡快訂出時程，降低支持者焦慮。

民進黨中常會今天通過2024總統、立委初選提名日程，預計3月13日到3月17日進行總統初選領表登記，4月6日至4月10日執行總統初選民調，4月12日公告總統提名名單。

民進黨確定日程後，國民黨是否也該加快提名腳步，國民黨中常委、台北市議員徐弘庭下午在中常會後受訪表示，應盡快確立相關時程，某種程度可降低基層對總統大選的焦慮感，時間、制度確定後，再看以什麼方式與支持者溝通，讓支持者理解黨中央對大選的看法與進程。

徐弘庭表示，確定制度也可讓有可能勝選的人選，在競爭過程中，不會因為競爭制度產生紛擾，或是讓彼此的支持者產生衝突，導致最後影響大選結果。

不過，國民黨副主席連勝文受訪時表示，快有快的好處，但不能為了求快忽略細節，希望能有較周延作法，讓大家取得共識；欲速則不達，真的要快，也不可能快太多，還是必須顧慮很多細節。

連勝文說，對於提名人選，國民黨本來就有規定，先協調，協調不成再初選，協調過程需經過比較詳盡周延的方式，才能達到共識，相信國民黨工作人員會周延規畫。

國民黨發言人林家興表示，國民黨持續一步一腳印，穩穩贏下每一場勝利，不躁進也不拖延；請基層支持者、黨員放心，國民黨會依照既有節奏，推出總統提名跟立委初選辦法。（編輯：謝佳珍）1120222