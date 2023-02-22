深入竹山拜票 蔡培慧：南投需要有能力的立委

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（中央社記者蕭博陽南投縣22日電）民進黨南投立委補選候選人蔡培慧今天深入竹山鎮拜票，站路口、辦客廳會、車隊掃街、直播美食，蔡培慧說，這次選舉是南投關鍵一戰，南投需要一名有學歷、有能力的立法委員。

南投立委補選，藍綠雙方除「空戰」言詞攻防，候選人也積極深入基層拜票。蔡培慧今天由民進黨立委林靜儀、南投縣議員陳玉鈴陪同，在竹山鎮站路口向選民拜票，同時間立委羅美玲、南投縣議員吳棋楠也在南投市中興路、民族路、芳美路口向鄉親懇託，水里鄉則由鄉民代表林昆平、競選總幹事陳錦倫向鄉親問好。

蔡培慧中午與立委賴品妤直播介紹竹山美食，下午再由立委張宏陸陪同進行客廳會與選民座談，台南市長黃偉哲傍晚和蔡培慧在竹山鎮車隊掃街，蔡培慧晚間再與立委邱議瑩在竹山鎮延正里辦理客廳會，一整天深入竹山鎮接觸選民，力拚3月4日贏得立委補選。

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蔡培慧透過臉書（Facebook）粉絲專頁表示，非常感謝所有願意來支持幫忙的立委、議員、代表、志工，大家團結一心只為讓更多南投鄉親知道，這次立委補選是南投關鍵一戰，縣民需要一名有學歷、有能力的立法委員進到國會為南投發展打拚，需要無私奉獻只為南投的政治人物，懇請第2選區選民支持1號蔡培慧。

台中市長盧秀燕則錄製影片力挺國民黨候選人林明溱，林明溱表示，感謝盧秀燕推薦，他過去擔任立委主張設置舊正交流道，讓台中市民、草屯鎮民交通更方便，擔任南投縣長一起成立中台灣區域治理平台，針對空污、環保、經濟發展、交通建設、觀光旅遊、農產行銷、衛生安全與中部縣市政府共同努力，未來當選立委會持續為中部居民爭取更多福利。（編輯：郭諭儒）1120222