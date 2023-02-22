南投立委補選倒數 賴清德下達動員令全力輔選

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（中央社記者葉素萍、王揚宇台北22日電）南投立委補選3月4日投票，民進黨主席賴清德今天向中常委們提到，這場選舉打到現在，出乎國民黨原來的預料，本來國民黨認為「桌頂拈柑」就會贏；未來10天，黨內要全力幫忙民進黨候選人蔡培慧，訴求給南投一個機會。

民進黨今天召開中常會，與會者轉述指出，民進黨秘書長許立明在會中提到，現在南投立委補選的選情有比較好的趨勢，民進黨候選人蔡培慧有機會當選，因此黨主席賴清德要求全黨黨公職要盡全力幫蔡培慧輔選。

民進黨發言人黃彩玲轉述賴清德在會中談話指出，秘書長許立明有特別提到，這場選舉打到現在，出乎國民黨原來的預料，本來國民黨認為「桌頂拈柑」（用手指頭拈取桌上的橘子，比喻事情極其容易）就會贏，因為國民黨靠的是在南投政黨結構遠勝過民進黨。

賴清德說，國民黨沒想到提名林明溱一開始民調最高，可是他個人問題最大，反之蔡培慧個人條件很好，如果大家下去幫忙，或者是打電話給南投的朋友，未來這週，用感性的方式，多一個訴求「給南投一個機會」。

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賴清德表示，林明溱當立委時用兒子當助理，安排兒子選議員，但沒有當選；當縣長安排兒子當縣黨部主委、安排兒子當縣長特別助理，要安排兒子選立委，所以民進黨副秘書長黃建嘉說林明溱這次參選是為兒子出征，人家花木蘭是代父從軍，林明溱是為兒子出征，這個漸漸發酵。

賴清德提到，希望未來10天左右時間，黨內全力給予幫忙，訴求就是給南投一個機會，不要讓少數人壟斷南投發展，南投近20年來發展比不上其他縣市，請大家來幫忙，選優秀人才，讓南投有一個機會。（編輯：翟思嘉）1120222