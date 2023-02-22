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家暴案靠網紅救援遭糾正 彰縣府檢討精進

2023/2/22 20:32
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（中央社記者吳哲豪彰化22日電）彰化縣王姓母子長期遭家暴，竟靠網紅求救成功，監院今天糾正彰縣府。縣府回應，相關局處在案件發生後已檢討精進，並訂定處理家暴案件作業規定及流程。

監委葉大華今天說，員警到場前後停留6分鐘就離開、未登載工作紀錄簿，事後更移除關鍵錄音檔；彰化縣政府未善盡保護職責，遭監院糾正。

葉大華指出，王女在2021年7月28日遭家暴後，就帶著王童回娘家住，彰化縣政府卻在2021年12月10日發布新聞稿說「從7月29日之後，王女就到社會處所安置的地點」，明顯與事實不符，亟待彰化縣政府確實檢討改進。

彰縣府傍晚發布新聞指出，針對監察院糾正所提安置的部分，當時確實已由社工協助將王姓母子安排在安全處所居住，顧及案主人身安全與個案保密，也避免王姓母子遭受不理性民眾打擾影響正常生活，新聞稿未說明母子已回娘家，是為保護母子平安，非置之不理，社會處會虛心檢討，後續也將再正式申覆說明。

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縣府表示，目前王姓母子人身安全無虞，男童已穩定就學，社會處也持續提供輔導就業、生活扶助、司法訴訟等處遇服務，對監察院提出相關意見，都會予以尊重，各局處都秉持不斷虛心檢視的態度，積極適切調整相關服務流程。

彰化縣警察局表示，對於監察院提出相關糾正意見，予以尊重，涉案員警已依情節記過、申誡、調職等處分，未來將加強橫向聯繫通報，改善婦幼案件受處理流程，避免憾事再發生。（編輯：郭諭儒）1120222

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葉大華
母子遭家暴竟靠網紅救援 監院糾正彰化縣府、警局虎豹潭事件遭糾正 新北增設監視、山洪前兆告示
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