力挺烏克蘭 公孫孟：法國不接受俄續任UN常任理事國

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（中央社記者黃雅詩台北22日電）俄烏戰爭將屆滿一周年，法國駐台代表公孫孟今天表示，法國堅信俄羅斯不會打贏這場戰爭，法國也無法接受俄羅斯繼續擔任聯合國安理會常任理事國，因為俄羅斯揮軍進攻烏克蘭之舉，已違反其理應維護國際法的責任。

公孫孟（Jean-François Casabonne-Masonnave）並透露，疫情後台法將恢復更多正常交流，法國參議院友台小組主席、前國防部長李察（Alain Richard）3月將再度訪台，格勒諾布爾都會區主席法拉利（Christopher Ferrari ）也將再次來台，討論能源議題。

俄烏戰爭將於24日屆滿一年，公孫孟今天在官邸與媒體座談時，細數法國迄今對烏克蘭提供的各種援助，並闡述法國外交部對俄烏戰爭的立場。

被問到中國在俄烏戰爭中的態度，公孫孟表示，法國重視與所有夥伴的合作關係，尤其中國在全球扮演重要角色。不過他表示，坦白說，對於中國未能更多譴責俄羅斯向烏克蘭開戰的行為，法國感到遺憾（regret）。

公孫孟說，法國期盼並正試圖尋求中國能為國際和平做出更多貢獻，中共中央外事辦主任王毅上周在巴黎會見法國總統馬克宏即談到相關議題，不過法國也清楚，中國與俄羅斯間有著特殊關係。

媒體詢問，中國與俄羅斯同為聯合國安理會常任理事國，中國也常對台灣文攻武嚇，公孫孟表示，主張台海局勢將烏克蘭命運相同的推論，他認為是大錯特錯的，兩者就法律、地緣、歷史層面都不同，無法相提並論，法國一貫立場是支持台海的和平穩定。

公孫孟表示，法國主張俄羅斯必須即刻離開烏克蘭的領土，戰爭罪犯需要受到懲罰，法國認為俄羅斯在這場戰爭中必須被擊潰（defeated），以還給烏克蘭人民應得的自由，但戰爭目的不是要讓整個俄羅斯政權被壓垮（crushed）。

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外傳中國可能將向俄羅斯提供「致命性支持」，公孫孟表示，他並沒有關於這部分的訊息，當然法國希望中國不會支援俄羅斯。

媒體詢問，俄羅斯退出俄美「新削減戰略武器條約」，是否象徵提出「核武級警告」。公孫孟認為，這個說法並不完全準確，因為不存在真正的核武威脅，這是俄羅斯總統蒲亭一直以來的溝通方式，總是模糊不清、說謊，他認為國際社會不會再繼續放任蒲亭這樣做。（編輯：蘇龍麒）1120222