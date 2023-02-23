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田中光率商機考察團訪吐瓦魯 深化雙邊合作

2023/2/23 12:22
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（中央社記者黃雅詩台北23日電）外交部政務次長田中光18日至27日率「商機考察團」赴友邦吐瓦魯訪問，邀請國內潔淨能源、資通訊、基礎建設、海洋資源保育、水產品加工等相關領域廠商、專家及學者參團，深化台灣與吐瓦魯在各項議題合作交流。

外交部發布新聞稿指出，田中光此行除實地瞭解台吐各領域合作情形外，並拜會吐瓦魯總督法拉尼（Tofiga Falani）、總理拿塔諾（Kausea Natano）、外長柯飛（Simon Kofe）、前總理索本嘉（Enele Sopoaga）等政要，轉達總統蔡英文對吐瓦魯友人的誠摯問候，並代表政府及人民感謝吐瓦魯長期在國際場域堅定為台灣執言。

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外交部表示，雙方另就台吐雙邊各項要案、印太區域情勢、因應氣候變遷等議題密切交換意見。

外交部指出，拿塔諾總理於民國111年9月3日至9日率團來台國是訪問後，田中光即於吐瓦魯邊境開放後率團回訪，展現兩國邦誼緊密友好。台灣珍視與吐瓦魯的邦誼，雙方將持續在各項領域密切合作，深化長期以來互利互惠的緊密夥伴關係，共同維護印太地區的自由、和平及穩定發展。（編輯：蘇志宗）1120223

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