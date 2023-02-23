余宛如挺孕肚拚桃園立委 民進黨6女將助陣

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉素萍台北23日電）前桃園市資訊科技局局長余宛如今天挺著孕肚，宣布參選2024桃園市第4選區立委，她說，桃園正快速轉變，民眾對未來立委有很多期待，她最能吸引年輕選票；民進黨立委蘇巧慧、林楚茵等6位女將，到場助陣。

曾任民進黨第9屆不分區立委的余宛如，今天召開記者會，宣布參選桃園立委。

民進黨立委蘇巧慧、林靜儀、林楚茵、陳靜敏、賴品妤、湯蕙禎到場相挺，她們送上托腹帶、嬰兒背帶等新生兒用品，預祝平安順產、高票當選。

余宛如說，去年底九合一選舉民進黨大敗，地方支持者非常焦慮、擔心找不到挑戰國民黨立委的戰將，很多基層黨員鼓勵她出來參選；她參加黨主席賴清德黨員座談會後被感召，覺得應該勇敢挺身而出；她也相信，她的投入會有助於2024大選團結基層、號召年輕選民，守護台灣自由民主。

余宛如若能通過民進黨內初選，2024年立委選舉，將對上地方實力雄厚的國民黨立委萬美玲。

余宛如說，桃園正在快速轉變，民眾對未來立委有很多期待，她是最能夠吸引年輕選票、同時又有國會資歷的參選人，桃園不需要一個只會綁樁的大議員，施一些小恩小惠，民眾需要能在國會擘畫系統性改革的立委，她的第一個政見就是提高所得稅教育學費扣除額，未來會陸續提出更多政策。

余宛如在第9屆立委就職典禮時，推著娃娃車走紅毯，創造友善職場話題，讓人印象深刻。蘇巧慧說，母嬰親善是大家對余宛如的第一印象，余宛如爭取重新回到立院，為桃園市做更多事，她期待明年此時能與余宛如在立院，為年輕人、婦女、科技、地方創生等議題一起盡力。

蘇巧慧也說，民進黨許多人都挑戰艱困選區，跟國民黨「柿子挑軟的吃」不一樣。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

林楚茵表示，當時她自己被提名不分區時，第一位手把手指導她、給她溫暖的，就是余宛如，自己的第一批助理也是余宛如訓練的，余宛如是100分的立委；余宛如選擇桃園艱困選區，希望為民進黨再拿下一席。

林靜儀說，看到余宛如挺著大肚子參選立委，非常敬佩且支持，如果可以讓一位生育年齡的女性，在其人生歷程與職業挑戰，不需要犧牲任何一側，就是在實踐國家如何友善對待不同人生考量的女性或男性；她期待，達成多元友善、所有人都能參與政治的理想環境。（編輯：黃國倫）1120223