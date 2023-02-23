林明溱掃街尋求更多支持 蔡培慧盼南投政治世代更新

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

國民黨南投縣立委補選候選人林明溱（前左3）23日與黨發言人李明璇（前左4）等人一同前往市場掃街拜票，開心合影。中央社記者蕭博陽南投縣攝 112年2月23日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蕭博陽南投縣23日電）國民黨南投立委補選候選人林明溱今天在南投市拜票，林明溱說，選戰倒數階段繼續尋求更多支持；民進黨候選人蔡培慧在集集鎮掃街，她說，南投政治要世代更新，才有進步機會。

南投立委補選3月4日投票，選區為南投市、名間鄉、竹山鎮、鹿谷鄉、集集鎮、水里鄉、信義鄉，藍綠雙方除「空戰」議題攻防，候選人也積極深入基層拜票，林明溱今天由國民黨發言人李明璇等人陪同到南投市菜市場掃街，懇託選民支持「骨力、肯做」的林明溱。

李明璇接受媒體聯訪表示，林明溱在地服務30年，勤腳走入基層，用心付出、用心對待每一名南投鄉親，她身為新手媽媽，看到民進黨在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情艱困時期全力阻擋疫苗，若再多一席立委是多麼可怕事情，千萬別讓「黨意立委」出現在南投。

蔡培慧今天由新北市議員卓冠廷、張錦豪、李宇翔、黃淑君、顏蔚慈、翁震州、陳乃瑜陪同前往集集鎮掃街拜票，蔡培慧說，南投青年人口外移嚴重，留鄉的長輩看到這群「年輕人」都給予很大鼓勵與支持，甚至有長輩說「南投的政治要世代更新，才有進步機會」。

卓冠廷請選民力挺蔡培慧，終結林明溱王國；陳乃瑜說，林明溱的新台幣2300萬元豪宅，竟說是「平價住宅」，營造商當初還捐給林明溱50萬元政治獻金，捐完隔年就取得建照開工；張錦豪說，要改變這種爸爸幫兒子卡位、爸爸幫兒子買房的南投政治生態。（編輯：陳仁華）1120223