南投立委補選政見會 藍綠無黨3候選人炮火四射

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

第10屆立法委員南投縣第2選舉區缺額補選候選人公辦電視政見發表會23日登場，民進黨籍候選人蔡培慧（中）、國民黨籍候選人林明溱（右）及無黨籍候選人陳聰鑑（左）3人出席。中央社記者蕭博陽南投縣攝 112年2月23日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蕭博陽南投縣23日電）南投縣立委補選政見會，民進黨蔡培慧、國民黨林明溱除提政見，也攻防林明溱安排兒子林儒彬當縣長特助等議題；無黨陳聰鑑則指蔡培慧、林明溱所提政見以前不做、現在騙選票。

第10屆立法委員南投縣第2選舉區缺額補選候選人公辦電視政見發表會今天晚間登場，民進黨候選人蔡培慧、國民黨候選人林明溱、無黨籍候選人陳聰鑑出席，國家公義運動黨候選人魯昱君未到場，經抽籤決定發言順序，政見會分2輪，每輪1人發言20分鐘，共40分鐘。

蔡培慧首輪提出政見表示，爭取大型醫院進駐南投縣、解決延宕20多年的名間鄉灌溉用水問題、縮短台鐵集集支線列車班距並串聯高鐵田中站、建設交通轉運站、設立一學區一長照中心、老農津貼加碼新台幣1000元、老人年金加碼至5000元等，將與行政院溝通爭取。

蔡培慧話鋒一轉指出，某校園修繕須縣府配合款幾十萬元，但縣府卻說沒錢，而當時縣長就是林明溱，林明溱有錢花數億元「蓋一座不知所謂的塔」，卻說沒錢整修校園；她也說，南投發展停滯20年，就是過去立委、縣長未發揮功能，因此請選民支持她，改變南投。

林明溱提出政見表示，當選立委將修法增訂鄰長為民服務費每月1000元，修法成功全國將有14萬2000多名鄰長受惠，另規劃南投市、名間鄉等道路建設；對於遭指當縣長沒政績，林明溱舉例反駁說，青年住宅在他任內發包，預計年底完工，也開發南投市旺來產業園區。

林明溱也指出，蔡培慧所指縣府沒錢支付校園工程配合款，實情是那所國小未向縣府申請，他當縣長時，所有校園建設配合款皆承擔；他說，副總統賴清德到南投縣輔選一直罵他當縣長2屆8年沒做事，他現在彷彿與賴副總統競選而非蔡培慧，請對手陣營不要亂講話。

蔡培慧第二輪提出政見表示，她將強力推動新住民依親打工政策，努力處理農業缺工問題；另外，南投縣垃圾堆積問題嚴重，甚至草屯垃圾山曾發生大火，當時她拚命協調救火，事後也向環保署爭取外運經費，未來她規劃執行二次回收全分類作法，落實回收後的垃圾製成燃料棒，可供製紙、鋼鐵廠等業者鍋爐使用。

蔡培慧說，這次選舉感覺是「林家」全家打她一人，林明溱指她擔任行政院中部聯合服務中心執行長是黑官，但真正黑官是林明溱兒子林儒彬當「縣長特助」，掛著稱號，在縣府有辦公空間、專屬停車位，並非真正職務卻隨意進出縣府，甚至公文出現林儒彬名字。

林明溱於第二輪提出集集鎮水環境設施、拓寬投55線、活化鳳凰谷鳥園生態園區等政見，並規劃向交通部爭取興建快速道路，從南雲交流道經彰化田中至西濱快速公路，雖然這條串聯南投與彰化的橫向快速道路非一時能完成，但他提出「遠見」，上任後就會著手爭取。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

林明溱也指出，為何民進黨只能派出蔡培慧競選，難道民進黨沒人才，先安排蔡培慧擔任不分區立委，再去選烏溪線立委落敗後，安排去當行政院中服執行長，用國家資源培養蔡培慧，去年落選南投縣長後，如今又來選濁水溪線立委，擠掉也想選的前集集鎮長陳紀衡。

林明溱說，蔡培慧3年選3次花費上億元，競選經費從何來，呼籲蔡培慧說清楚，蔡培慧曾經擋疫苗，是否與高端疫苗公司有關；另外，若蔡培慧認為他兒子林儒彬是黑官、購屋金源有問題就去提告，他非常歡迎檢視，民進黨不要只會抹黑、欺騙南投縣民。（編輯：陳仁華）1120223