留日台灣同鄉會慶創立78週年大會 徐佳青報佳音

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留日台灣同鄉會23日晚間在東京舉辦成立78週年懇親大會，僑務委員會委員長徐佳青致詞時說，政府將普發每位國民6000元及針對海外人士遊台給予補助，現場揚起掌聲。中央社記者楊明珠東京攝 112年2月23日

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（中央社記者楊明珠東京23日專電）留日台灣同鄉會今晚在東京舉辦歡慶成立78週年懇親大會，僑務委員會委員長徐佳青致詞時說帶來好康的消息，包括政府普發每位國民6000元及針對海外人士遊台灣的補助。

留日僑胞社團當中歷史最悠久的就是留日台灣同鄉會，今晚在東京的雅敘園舉辦慶祝成立78週年懇親大會。會長蕭玉蘭致詞時表示，上一次舉辦同鄉會懇親大會是2年前，正值COVID-19（2019冠狀病毒疾病）期間，所幸大家都配合防疫，做到零感染。她很感謝僑胞支持台灣、配合政府，也感謝日本人對台灣的關照。

徐佳青今天特地從台灣趕來參加這場懇親大會，一進場就受到熱烈歡迎。她上台以台語致詞表示，今天帶來好消息，所有中華民國的國民，今年若無意外的話，4月18日以後都能領到6000元。只要中華民國國民，有護照或有永久居留證者都有資格領取，包括眷屬如果有永久居留證、工作居留證等都可領取。

她說，另一件「好康的」就是今天早上行政院會才通過的，如果去台灣旅遊，將補助自由行旅客每人5000元。此話一出，會場立刻揚起掌聲。

她表示，她告訴駐日代表處僑務組的主管說，這消息一定要好好的宣傳一下，鼓勵日本朋友趕快到台灣旅遊，只要在網路登記下載相關資訊，到台灣消費時補助的5000元就可抵用。這是針對全世界想旅遊台灣的人士，只限50萬份名額。

另外，若是旅行團的話，一團8個人就補助一萬；如果一團15人就補助2萬元。用累計的方式，如果一團有30人，補助約是3至4萬元。

她說，這是今天行政院會上午才通過，明天早上這預算要送進立法院審查，順利通過的話，4月就可以開始進行所有的預算。

駐日代表謝長廷上台致詞時表示，台日關係很好是因為僑界有很多人有很大的貢獻，也就是日常的經營。

他說：「這幾年台灣的知名度突然變得很高，每天報紙、電視報導都講到台灣，我們真不知該歡喜，還是煩惱。台灣海峽問題、安全的問題，世界都關心。」

過去幾年，每當台灣的鳳梨、釋迦、石斑魚等農漁產品受到中國打壓，中國禁止進口時，旅日的僑胞都大力購買，支持農民與政府。

對此，謝長廷在致詞時特別致謝，並表示，現在還有一件事，就是希望台灣同鄉宣傳台灣、保護台灣。

他指出，中國常說台灣是中國的核心利益，但他認為，世界也應該有核心利益，國際社會的核心利益就是和平，誰破壞和平就是世界的敵人。

他希望台灣同鄉有機會就告訴中國人，不要戰爭，因為戰爭會被人家瞧不起，戰爭沒什麼英雄。他認為，台日關係很友好是世界的模範，這個模範應擴展到全世界，讓世界知曉，友好、和平才有前途、有光明。

今天這場懇親大會與會人士約400人，是上一次於2年前的懇親大會的一倍。駐日代表處副代表蔡明耀、李世丙等官員及僑領、僑胞出席。日本台灣親善協會副會長、眾議員並木正芳、東京都議會自由民主黨日台議員連盟會長小磯明、亞洲台灣商會聯合總會總會長陳五福受邀上台致詞。

大會安排原住民舞蹈表演、聲樂家和歌手演唱、摸彩活動等，場面熱絡。大會最後在「愛拼才會贏」的歌聲中落幕。（編輯：楊昭彥）1120224

留日台灣同鄉會23日晚間在東京舉辦成立78週年懇親大會，會長蕭玉蘭感謝同鄉會執行部任勞任怨協助會務，也感謝僑胞支持政府，呼籲僑胞持續愛台灣。中央社記者楊明珠東京攝 112年2月23日

留日台灣同鄉會23日在東京舉辦成立78週年懇親大會，駐日代表謝長廷致詞時表示，盼僑胞多宣傳台灣，保護台灣，響應「國際社會的核心利益就是和平」的主張。中央社記者楊明珠東京攝 112年2月23日

留日台灣同鄉會23日晚間在東京舉辦成立78週年懇親大會，安排原住民舞蹈表演、聲樂家和歌手演唱、摸彩活動等，場面熱絡。中央社記者楊明珠東京攝 112年2月23日