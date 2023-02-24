中市黨部為不當黨產？邱大展：欲加之罪何患無辭

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（中央社記者劉冠廷台北24日電）黨產會今天針對國民黨台中市黨部是否為國民黨不當取得財產案，舉行聽證。黨產會提出中市黨部無償使用市有土地等爭點，國民黨行管會主委邱大展回應「牛頭不對馬嘴、欲加之罪何患無辭」，呼籲不要政治鬥爭。

行政院不當黨產處理委員會今天針對國民黨台中市黨部是否為國民黨不當取得財產案，舉行聽證，調查是否應命移轉為台中市政府所有。邱大展以國民黨代理人身份出席，但台中市民眾服務社、台中市政府等利害關係人，皆未派員參加。

黨產會表示，相關疑點包括國民黨台中市黨部及台中市民眾服務社無償使用市有土地，不合當時公產管理法令的規定；以及台中民眾服務社以「讓售」方式取得系爭土地，明顯違反當時法令規定；國民黨以台中民眾服務社名義取得新台幣3500萬搬遷補助費，欠缺法令依據及合理性。

邱大展在陳述意見階段時表示，他終於了解什麼叫牛頭不對馬嘴、欲加之罪何患無辭，黨產會的報告中寫到這違反市有財產管理規則，這是胡說八道，平均地權基金，市地重劃後的土地屬於特種基金，不是一般財產，不受市有財產管理規則等相關法令限制。

邱大展指出，台中市黨部無償使用台中市役所作為辦公處所，這筆財產是當時立法院所通過，要賠償國民黨的戰爭損失，這叫轉帳，不是撥用，這在歷史文件上都有，但黨產會完全不承認。3500萬的補助款則是台中議會公開討論，且最後作成決議，這有什麼問題。

邱大展也說，民眾服務社是獨立的社團法人，從事救助平民的事情，但因為民眾服務社人員不足，所以找國民黨的人做這些社會服務，結果現在卻要將服務社妖魔化，說服務社就是國民黨，這有沒有道理，國民黨雖然從事政治工作，但有些人兼做社會福利，這樣有錯嗎。

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邱大展在陳述意見後離開會場，不參與後續的詢問程序。黨產會委員林詩梅說，可以體諒邱大展情緒激動，調查報告只是調查程序的一環，當事人所提供的陳述與書面資料，也都會納入參考。

黨產會委員鄭雅方表示，聽證程序是希望與當事人一同釐清事實，蒐集意見與證據，也歡迎國民黨在會後提供資料，佐證所主張的事實。今天不會有任何結論，會依照相關資訊，再進一步決定是否要再次舉辦聽證。（編輯：翟思嘉）1120224