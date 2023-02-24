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購屋風波林明溱告違反選罷法 民進黨說質疑有本

2023/2/24 13:34（2/24 14:11 更新）
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對於屢遭質疑「買豪宅」及購屋金源，國民黨南投縣立委補選候選人林明溱（左）24日提告民進黨發言人黃彩玲、南投縣議員沈夙崢涉犯公職人員選舉罷免法，意圖使人不當選。（林明溱團隊提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 112年2月24日
對於屢遭質疑「買豪宅」及購屋金源，國民黨南投縣立委補選候選人林明溱（左）24日提告民進黨發言人黃彩玲、南投縣議員沈夙崢涉犯公職人員選舉罷免法，意圖使人不當選。（林明溱團隊提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 112年2月24日
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（中央社記者蕭博陽南投縣24日電）對於屢遭質疑「買豪宅」及購屋金源，國民黨南投縣立委補選候選人林明溱今天提告涉犯選罷法。對此，民進黨副祕書長黃建嘉說，民進黨質疑內容皆林明溱自己所說，如今卻不認。

民進黨副祕書長黃建嘉、民進黨新聞部主任張志豪、發言人黃彩玲、南投縣議員沈夙崢陸續質疑林明溱買豪宅相關問題，林明溱決定「以訟止謗」，今天會同律師對沈夙崢、黃彩玲提出告訴，林明溱說，對方以文字、演講直播、錄音等方式散布謠言，意圖使人不當選。

林明溱透過新聞稿表示，沈夙崢等人一直說謊，他買房價格是新台幣約2300萬元，除有實價登錄可查詢，他也多次澄清說明，也可在監察院查詢財產申報，且有房貸1500萬元，沈夙崢知情卻不斷「硬拗」說買房子花7000萬元，刻意隱瞞真實內容。

林明溱說，沈夙崢等人提到「用政治獻金買房子」，這不是事實，對方也指買房時配合建商將工業用地變更為住宅區，但實情是這塊土地不曾變更，一直是住宅區用地，沈夙崢所說非事實，卻不斷抹黑、醜化他個人形象，試圖讓選民不支持，涉犯公職人員選舉罷免法。

對此，進駐南投縣輔選民進黨候選人蔡培慧的黃建嘉說，民進黨都是基於林明溱說過的「心內話」來質疑豪宅，林明溱大動作提告，更讓社會大眾知道林明溱說話顛三倒四、沒有誠信，除房價說詞反覆，林明溱兒子林儒彬沒收入、沒薪資證明，如何辦房貸1500萬元。

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黃建嘉指出，質疑內容皆是林明溱自己說出，如今林明溱又翻臉不認，請問林明溱「到底哪一個才是真的林明溱？」林明溱的話，到底哪一句才是真的；針對林明溱提告，民進黨也收集資料並請律師研議舉發林明溱、林儒彬父子涉犯財產來源不明罪嫌。

沈夙崢表示，她被林明溱提告，是因為她讓年輕人討厭林明溱，讓台灣人注意林明溱的豪宅，讓南投人想起林明溱施政跳票、違法黑官，林明溱遇公眾檢視就說是造謠、抹黑，如今直接提告，她歡迎，這些都是可受公評之事，提告可讓鄉親及司法公開檢驗。（編輯：謝雅竹）1120224

#林明溱
#沈夙崢
#民進黨新聞部
林明溱
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