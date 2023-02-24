立院推外交 發起台紐及北歐友台4國國會聯誼會

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（中央社記者王揚宇台北24日電）立法院今天舉行台灣與紐西蘭國會友好聯誼會、台灣與北歐友台4國（丹麥、芬蘭、挪威、瑞典）國會聯誼會成立大會；聯誼會會長、民進黨立委林楚茵說，期待促進台灣與紐西蘭、北歐4國的各級政府與民間交流。

立法院台灣與紐西蘭國會友好聯誼會今天成立，會長由林楚茵擔任，副會長則為民進黨立委邱議瑩與莊瑞雄、國民黨立委萬美玲、台灣民眾黨立委邱臣遠。

立法院台灣與北歐友台4國（丹麥、芬蘭、挪威、瑞典）國會聯誼會也於今天成立，會長為林楚茵，副會長則由民進黨立委蘇巧慧、莊瑞雄、邱議瑩及無黨籍立委林昶佐擔任。

林楚茵表示，不只紐西蘭，丹麥、芬蘭、挪威、瑞典的國會皆有成立友台小組，身為最有人情味的台灣人，對於重要的民主夥伴一定會禮尚往來，期待透過這些友好協會的成立，匯聚國內的力量，促進台灣與紐西蘭、北歐4國的各級政府與民間交流。

立法院秘書長林志嘉說，紐西蘭與台灣的感情，比大家想像得濃厚許多，兩國之間的貿易總額近年持續成長，尤其在俄烏戰爭之後，更能體會民主自由的可貴，今天聯誼會正式成立，雙邊關係一定會更加緊密結合。

受邀出席成立大會的紐西蘭商工辦事處代表馬嘉博（Mark Pearson）認為，台灣是紐西蘭現階段重要的盟友，期待透過台灣與紐西蘭國會友好聯誼會，促進雙方在經濟、貿易、教育、文化、科學、技術、福利和健康等領域的發展和活動。

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此外，立法院台灣與北歐友台4國（丹麥、芬蘭、挪威、瑞典）國會聯誼會組織章程提到，關於聯誼會的宗旨，是要促進台灣與北歐友台4國（丹麥、芬蘭、挪威、瑞典）國會議員、各級政府單位間彼此的聯繫交誼，藉以增進雙方友好與瞭解，並加強國會外交功能，進而提升雙邊關係。

另外，也要反映民意並敦促台灣政府制定務實政策，有效增進與北歐友台4國（丹麥、芬蘭、挪威、瑞典）外交、經貿、文教、新聞及僑務的聯繫、交流與合作等工作。（編輯：翟思嘉）1120224