更多編輯台推薦新聞：
學測成績查詢看這裡 112年各科5標、級分對照表一覽
生活

學測成績查詢看這裡 112年各科5標、級分對照表一覽

書摘／紫光當年強力施壓併購 台積電聯發科謹慎因應
產經

書摘／紫光當年強力施壓併購 台積電聯發科謹慎因應

ChatGPT除了陪聊還可能取代哪些工作？功能爭議一篇看懂
科技

ChatGPT除了陪聊還可能取代哪些工作？功能爭議一篇看懂

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

立院推外交 發起台紐及北歐友台4國國會聯誼會

2023/2/24 13:49
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王揚宇台北24日電）立法院今天舉行台灣與紐西蘭國會友好聯誼會、台灣與北歐友台4國（丹麥、芬蘭、挪威、瑞典）國會聯誼會成立大會；聯誼會會長、民進黨立委林楚茵說，期待促進台灣與紐西蘭、北歐4國的各級政府與民間交流。

立法院台灣與紐西蘭國會友好聯誼會今天成立，會長由林楚茵擔任，副會長則為民進黨立委邱議瑩與莊瑞雄、國民黨立委萬美玲、台灣民眾黨立委邱臣遠。

立法院台灣與北歐友台4國（丹麥、芬蘭、挪威、瑞典）國會聯誼會也於今天成立，會長為林楚茵，副會長則由民進黨立委蘇巧慧、莊瑞雄、邱議瑩及無黨籍立委林昶佐擔任。

林楚茵表示，不只紐西蘭，丹麥、芬蘭、挪威、瑞典的國會皆有成立友台小組，身為最有人情味的台灣人，對於重要的民主夥伴一定會禮尚往來，期待透過這些友好協會的成立，匯聚國內的力量，促進台灣與紐西蘭、北歐4國的各級政府與民間交流。

立法院秘書長林志嘉說，紐西蘭與台灣的感情，比大家想像得濃厚許多，兩國之間的貿易總額近年持續成長，尤其在俄烏戰爭之後，更能體會民主自由的可貴，今天聯誼會正式成立，雙邊關係一定會更加緊密結合。

受邀出席成立大會的紐西蘭商工辦事處代表馬嘉博（Mark Pearson）認為，台灣是紐西蘭現階段重要的盟友，期待透過台灣與紐西蘭國會友好聯誼會，促進雙方在經濟、貿易、教育、文化、科學、技術、福利和健康等領域的發展和活動。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

此外，立法院台灣與北歐友台4國（丹麥、芬蘭、挪威、瑞典）國會聯誼會組織章程提到，關於聯誼會的宗旨，是要促進台灣與北歐友台4國（丹麥、芬蘭、挪威、瑞典）國會議員、各級政府單位間彼此的聯繫交誼，藉以增進雙方友好與瞭解，並加強國會外交功能，進而提升雙邊關係。

另外，也要反映民意並敦促台灣政府制定務實政策，有效增進與北歐友台4國（丹麥、芬蘭、挪威、瑞典）外交、經貿、文教、新聞及僑務的聯繫、交流與合作等工作。（編輯：翟思嘉）1120224

#紐西蘭國會友好聯誼會
#林楚茵
#台灣
林楚茵
iRent傳個資外洩 金管會：證交所已啟動查核和泰內控普發現金6000元民眾何時領？ 龔明鑫：目標2月底3月初
邱議瑩
中天報導邱議瑩「大家麥離開」 免罰20萬元確定高雄蓮霧寒害落果嚴重 將提報中央爭取現金救助
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族