俄烏戰爭週年 義大利駐台代表：譴責入侵行徑

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（中央社記者吳昇鴻台北24日電）俄烏戰爭一週年，義大利駐台代表紀大為今天表示，戰爭不應是處理國際關係的選項，義大利譴責俄國行徑；許多情況難以預料，包括戰爭在內的任何衝突都可能發生，他認為台灣須做足準備。

俄烏戰爭爆發一週年，聯合國大會以壓倒性票數通過決議，要求俄羅斯撤軍、實現烏克蘭持久和平。

紀大為（Davide Giglio）下午在義大利經濟貿易文化推廣辦事處舉辦的電影放映會，接受中央社訪問表示，義大利與聯合國立場一致，不認同俄羅斯行徑；他認為戰爭不應是處理國際關係的選項，入侵行為不應存在於21世紀。

談到台灣可從俄烏戰爭中觀察及學習之處，紀大為表示，原本歐洲國家不相信戰爭會爆發，但俄羅斯最終揮軍烏克蘭。許多情況難以預料，因此包括戰爭在內的任何衝突都可能發生，他認為台灣亦須做足準備。

義大利經濟貿易文化推廣辦事處下午舉辦電影放映會，播放義大利獨立導演紀錄片「Kordon」；影片講述烏克蘭志工在烏克蘭與匈牙利邊界的故事。外交部歐洲司司長姚金祥與外交部外交及國際事務學院副院長李新穎等人都應邀出席活動。

姚金祥表示，俄烏戰爭一週年，台灣看到烏克蘭抵抗極權國家的蠻橫，身為民主世界成員，願意伸出援手提供人道援助。

姚金祥說，中國持續打壓台灣國際空間，台灣會持續和理念相近國家，包含歐洲各國強化合作，共同維護自由民主價值。（編輯：謝佳珍）1120224