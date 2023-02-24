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俄烏戰爭週年 央廣盼天佑烏克蘭

2023/2/24 21:49
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（中央社記者王心妤台北24日電）俄羅斯入侵烏克蘭今天滿一週年。中央廣播電台董事長賴秀如在央廣烏克蘭語臉書粉絲專頁傳遞來自台灣的祈願，盼戰爭儘速結束，天佑烏克蘭。

央廣發布新聞稿表示，賴秀如在影片中表示，雖然烏克蘭人民流離失所，仍展現堅強的意志及愛國心，一如烏克蘭國歌唱到的，「烏克蘭依然存在，她的光榮和自由都還沒逝去。同胞們，命運將會再次對著我們微笑」。

賴秀如表示，許多人認為烏克蘭面對軍事排名世界第二的俄羅斯軍隊很難長久支撐，但烏克蘭人民毫不退縮，在總統澤倫斯基的號召下，一次又一次向世界展現不畏強權、奮勇抗暴的精神與勇氣。

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賴秀如表示，台灣身處東亞第一島鏈前緣，同樣面臨鄰強壓迫，最能感同身受。發生戰爭後，央廣為回應烏克蘭聽眾，去年11月開設烏克蘭語的臉書粉絲專頁，期待戰爭儘速結束，和平到來。

賴秀如提到，2月13日是世界廣播日，今年主題為和平，相信是世界各國廣播電台對烏克蘭的祝福。賴秀如表示，雖然戰火未熄，但衷心為烏克蘭人民祈禱，呼籲全球自由民主陣線的團結與支持，願和平的曙光終將降臨這片土地，也祈願戰士能安返家園與家人重聚，「天佑烏克蘭！」（編輯：管中維）1120224

#賴秀如
#烏克蘭
#中央廣播電台
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