與郭台銘合作？柯文哲：照自己的步調去走

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（中央社記者林敬殷台北25日電）外傳國民黨6月將徵召新北市長侯友宜參選2024年總統，台灣民眾黨主席柯文哲今天被問到，是否考慮與鴻海創辦人郭台銘合作時表示，團結一切可以團結的力量，照自己的步調去走就好了。

柯文哲上午和前台北市副市長黃珊珊一起挑戰騎單車「一日北高」，他在出發點台北市關渡宮前接受媒體訪問。

柯文哲剛結束白沙屯媽祖進香活動，今天挑戰一日北高，動作頻頻，被外界解讀為備戰2024年總統選舉衝聲量。柯文哲表示，不要說衝聲量，做一次叫作秀，每年做就變成是一種傳統。

柯文哲說，他希望台灣一些主要活動都成為傳統，例如一日北高，就在二二八前後；比如說以前在台北市政府的花系列是同樣概念，現在應該開始去看杜鵑花，以及什麼時候看陽明山花季，什麼時候看杜鵑花，什麼時候看海芋季；整個台北的生活是一個每年都有的、固定的，讓城市生活比較豐富。

至於郭台銘近日動作頻頻，柯文哲表示，這也沒有什麼，就是比較關心國家事務的一個國民，只是聲量比較大，就常常發表言論，這很正常，就當作有人在關心時政，給予一些意見，「只是他聲量比較大而已」。

外傳國民黨6月徵召侯友宜，媒體追問是否考慮跟郭台銘合作。柯文哲說，團結一切可以團結的力量，這種東西就是照自己的步調去走就好了。

對於國民黨6月徵召侯友宜選總統的傳聞，國民黨主席朱立倫已在22日中常會上表示，現在大家正為南投立委補選努力，不容許中間有謠言、是非影響團結。

有關柯文哲預計4月出訪美國，黃珊珊參與行程規劃，是否為「柯珊配」的起手式。柯文哲表示，這實在是想太多了，黃珊珊負責其中一部分、紐約部分的行程。

部分民間團體拒絕與現在的台北市政府合辦228紀念活動，媒體詢問黃珊珊會給台北市長蔣萬安什麼建議，她說，以汗水取代淚水，大家一起正面看待。（編輯：郭無患）1120225