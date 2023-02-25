批林明溱兒任縣長特助領高薪 賴清德籲票投蔡培慧

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（中央社記者吳哲豪南投25日電）民進黨主席賴清德今天為黨籍南投立委補選候選人蔡培慧輔選時表示，國民黨候選人林明溱稱在南投打拚30年，卻曾讓小孩擔任縣長特助領高薪，呼籲票投蔡培慧，為南投爭口氣。

身兼民進黨主席的副總統賴清德下午前往南投縣竹山鎮天心寶宮、靈德城隍廟等多間宮廟參香祈福，陪同的有民主進步黨南投立委補選候選人蔡培慧及民進黨立委羅美玲等人，賴清德一行人第1站來到竹山天心寶宮參香祈福，隨後演講向鄉親推薦蔡培慧。

賴清德表示，南投縣民要支持好人才，這個人就是蔡培慧，「但有人說自己在南投打拚30年，卻只照顧自己的小孩，擔任立委時找兒子當助理，擔任南投縣長又安排小孩擔任國民黨南投縣黨部主委，隨後又安排擔任縣長特助，領取每個月新台幣8萬元的高薪」，賴清德想問國民黨難道沒有人才。

賴清德指出，蔡培慧要為南投爭一口氣，為南投打拚，需要大家支持，蔡培慧知道其他縣市都在進步，像是雲林縣有醫學中心，嘉義縣有工業區及科學園區，南投的重大建設和其他縣市無法相比，蔡培慧捨不得南投落後及退步，才會願意參選立委，呼籲大家給蔡培慧機會。

蔡培慧則說，竹山鎮的老人家要去醫院看病時不方便，不像雲林縣有大醫院，藍綠都曾擔任雲林縣長，都有為雲林做事，反觀林明溱不管是擔任立委或縣長，都沒有為南投做事，期盼鄉親選擇一個幫地方做事、幫南投打拚的人。

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至於中國國民黨南投立委補選候選人林明溱，則邀請台北市長蔣萬安來到南投市，以車隊掃街方式拜票；蔣萬安接受媒體聯訪時說，林明溱如當選立委，絕對能在立法院發揮即戰力，強力監督政府，不能讓民進黨的投票部隊以及黨意立委再多一席，可以為南投鄉親爭取更多經費，發展觀光、經濟、交通等。

蔣萬安指出，林明溱了解南投，也了解鄉親需求，30多年在南投打拚也爭取不少建設，他請民眾幫林明溱拉票跟催票。（編輯：謝雅竹）1120225