賴副總統：蔡培慧爭取彰基進駐南投 落實醫療平權

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南投縣第2選區立委補選3月4日將投票，身兼民進黨主席的副總統賴清德（左3）25日晚間到名間鄉參加黨籍候選人蔡培慧（前右）的造勢晚會，籲請大家票投蔡培慧。中央社記者吳哲豪南投攝 112年2月25日

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（中央社記者吳哲豪南投25日電）身兼民進黨主席的副總統賴清德，今晚前往南投名間鄉參加黨籍南投立委參選人蔡培慧造勢晚會；賴副總統說，南投人需要一間大醫院落實醫療平權，蔡培慧已爭取彰基醫院進駐南投。

賴副總統晚間參加民進黨南投立委補選參選人蔡培慧的造勢晚會，除蔡培慧外，民進黨籍立法委員羅美玲等人也參加晚會。

賴副總統演講時說，蔡培慧把南投的每一名長輩當成自己家人照顧，有心為南投打拚，也服務南投鄉親，為南投爭一口氣，這樣的人才絕不能讓她孤單。

賴副總統指出，南投好山好水，有玉山及日月潭，農產品也不輸其他縣市，縣民也努力工作，但這20年來沒有重大建設；他認為南投需要一間大醫院，落實醫療平權，南投人繳的健保費沒有比較少，卻缺乏醫院，而蔡培慧也幫南投爭取到彰化基督教醫院進駐。

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賴副總統說，世界在改變，台灣能和世界競爭，靠的是工商產業發展及科技產業受國際社會重視、在世界扮演關鍵角色，南投不該在科技產業發展缺席，認同蔡培慧所提在南投設工業園區及科技園區的構想，讓年輕人返鄉工作。

賴副總統指出，南技縣有縣長及2名立委，呼籲民眾珍惜手中的選票，選出能為南投做事的立委，南投位在台灣中心點，南投好，台灣自然會很好，縣市要發展，好人才要出頭，他很誠懇地請大家選擇蔡培慧，請大家3月4日出門投票。（編輯：郭諭儒）1120225