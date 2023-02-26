228事件76週年 本土社團舉辦多場活動紀念

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（中央社記者葉素萍台北26日電）今年是228事件76週年，蔡瑞月舞蹈研究社等50多個本土社團號召民眾，在28日當天再次集結走上街頭，思考228帶給台灣的疼痛；台灣國家聯盟28日下午在自由廣場前舉辦紀念活動，鄭南榕基金會則在彰化展出「自由紋理」巡展。

本土社團28日上午發起第7次「228‧0 紀念行動」，呼籲民眾走上街頭、一起思考228帶給台灣的疼痛。活動路線將走過相關228歷史地點，從天馬茶房出發，經過專賣局台北分局、台北放送局（台灣廣播電台），到台灣行政長官公署（行政院）。

遊行隊伍抵達行政院後，將用手語唸詩「1947寒冷的春天」，用「無聲」表達受難者、家屬、整個台灣社會來不及哭泣的心聲；再由律師李勝雄講述歷史，牧師帶領民眾一起為台灣祈禱，最後以蔡瑞月舞蹈社的「長春花」舞作改編的儀式收尾。

獨派團體台灣國家聯盟拒絕228紀念活動與台北市長蔣萬安同台，28日下午改在自由廣場前人行道舉辦「記取教訓 告慰亡靈」紀念會。

台灣國家聯盟主任李邦孚今天說，當天將有樂團演奏貝多芬悲愴奏鳴曲，台灣國家聯盟總召吳樹民、受難遺族林黎彩等人致詞。

另外，鄭南榕基金會的「自由紋理」巡展正在彰化展出，展場地點分別是鄰近彰化火車站「十ㄦˋ小市集」，以及鄰近彰化縣議會的「白色方塊咖啡&工作室」。

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鄭南榕基金會說，不同於台北展場可完整呈現鄭南榕從年少時期、求學時期、創業時期、家庭關係、辦雜誌和做運動等生命歷程，因彰化場的合適場地難尋，礙於位置和空間限制，策展團隊最後決定將主題拆開分設兩個展區。

鄭南榕基金會執行長劉璐娜說，自由紋理巡展在彰化這段時間獲得不少迴響，彰化場將展至2月28日當天，誠摯邀請更多民眾，把握228連假，一起來探索自由紋理的在地足跡，讓自由和民主的花持續盛開。（編輯：蘇志宗）1120226