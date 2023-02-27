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內政部：228受難者戶口名簿 已無登載不名譽文字

2023/2/27 16:59
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（中央社記者陳俊華台北27日電）內政部今天說，為落實轉型正義，回復228受難者的名譽，民國96年起已全面清查戶籍資料，現行戶口名簿、戶籍謄本等，政治受難者均無記載如叛亂、匪諜、槍決等不名譽文字。

台中公義行動教會26日舉行228追思紀念禮拜，前總統陳水扁致詞指出，受害者家屬代表高雄228關懷協會理事長王文宏提出訴求，過去受到政府不公平對待的不法案件，明明不是叛亂，現在還給清白、恢復名譽，透過促轉會宣布過去判決是無效、這些不應留下紀錄。

陳水扁在現場呼籲台中市長盧秀燕，中央政府還沒做，台中市政府或許可作為全國第一，不用等家屬主動申請，地方政府可以讓戶政單位做、短期內全部取消；盧秀燕表示，會先了解內政部法令。

內政部下午透過新聞稿表示，為落實轉型正義，回復228受難者的名譽，96年起已請各直轄市、縣市政府督促戶政事務所全面清查戶籍資料，在戶籍原始簿冊資料查有「叛亂」、「匪諜」、「槍決」等不名譽文字，依職權以雙直線刪除。

內政部鄭重澄清，戶籍原始簿冊資料都已刪除註銷相關文字，目前戶口名簿已無登載不名譽文字。（編輯：趙蔚蘭）1120227

#內政部
#陳水扁
#盧秀燕
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