多倫多台灣之夜 加國政要與台灣僑界同慶兔年

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多倫多「台灣之夜」有多位加拿大三級政府代表應邀與會，連同中華民國僑務委員、各僑務榮譽職人員及僑、商、學界、領事團、媒體代表逾300人出席。（駐多倫多辦事處提供）中央社記者胡玉立多倫多傳真 112年2月28日

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（中央社記者胡玉立多倫多27日電）駐加拿大多倫多辦事處長陳錦玲24日在辦事處文化中心主持年度「台灣之夜」活動，邀請多倫多各界友人共同慶祝2023年農曆新年，期許增進台加友好關係。

陳錦玲致詞表示，去年11月台灣順利完成九合一地方選舉，充分展現民主自由是台灣的堅持及核心價值，專制極權絕不會是台灣人民未來生活選項。

陳錦玲指出，欣見去年10月安大略省地方選舉，台裔陳伶俐（Lily Cheng）當選多倫多市議員、黃莉婷（Tammy Hwang）當選漢密爾頓市（Hamilton）議員及陳張帆（Michael Chen）當選約克區教育委員，他們是台灣移民積極參與加拿大社會公共事務的最佳典範；期盼未來有更多台灣僑界菁英參與加拿大各領域公共事務，為多倫多社區及加拿大做出更多服務與貢獻。

陳錦玲另指出，近期台加關係有很大進展，加拿大宣布台灣為印太戰略夥伴之一，將深化與台灣在貿易、科技、醫療衛生、民主治理、打擊假訊息等議題合作。加拿大印太戰略宣布不久，台灣宣布在蒙特婁市設置辦事處，目前正籌劃中。

2月7日台加政府共同宣布將正式展開「台加投資促進及保障協議」（FIPA）談判，為台加經貿合作邁出重要一步。

聯邦參議員胡子修（Victor Oh）應邀出席並致詞，欣見台灣年輕一代出來貢獻社會、參與政治，是亞裔社區參與加拿大社會的典範；他祝福台灣持續享有繁榮民主，台加關係篤實彌堅。

聯邦眾議員馬凱（John McKay）說，他希望向台灣民眾傳達訊息，加拿大尊重台灣主權獨立，預期台加關係將更加堅實，台灣繼續昭告世界她的繁榮存在，乃眾所樂見。

安大略省長照廳長卡倫達拉 （Paul Calandra）表示，去年12月有7位安省議員訪台，對台灣繁榮印象深刻；台加均與強鄰為伴，不同的是，加國鄰居是民主自由國家。加拿大永遠支持民主國家為生存奮鬥，堅定支持民主台灣。

這場年度盛會有多位加拿大三級政府代表應邀與會，連同中華民國僑務委員、各僑務榮譽職人員及僑、商、學界、領事團、媒體代表逾300人出席。晚會由佛光山龍獅團熱鬧揭開序幕，並有多項表演節目，來自台灣的神秘嘉賓台灣黑熊布偶「黑皮」在現場與嘉賓互動，相當吸睛。（編輯：韋樞）1120228

駐加拿大多倫多辦事處長陳錦玲（右2）24日主持年度「台灣之夜」，聯邦參議員胡子修(右1)、聯邦眾議員馬凱（中）、眾議員葉嘉麗（左2）、眾議員勞倫斯（左1）受邀與會。（駐多倫多辦事處提供）中央社記者胡玉立多倫多傳真 112年2月28日