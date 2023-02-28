是否與郭台銘合作 柯文哲：團結一切可團結力量

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台灣民眾黨主席柯文哲（前右）28日被媒體問及有關2024大選，前黨籍立委蔡壁如日前拋出民眾黨歡迎與鴻海創辦人郭台銘合作等議題，柯文哲對此表示，會團結一切可團結的力量。前左為新竹市長高虹安。中央社記者郭宣彣攝 112年2月28日

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（中央社記者郭宣彣新竹市28日電）前民眾黨立委蔡壁如日前拋出民眾黨歡迎與鴻海創辦人郭台銘合作議題，民眾黨主席柯文哲今天說，會團結一切可團結力量。

新竹市政府今天舉辦228追思音樂會。媒體問及有關2024大選，蔡壁如日前拋民眾黨歡迎與郭台銘合作等議題，柯文哲說，會團結一切可團結的力量。

媒體追問，若郭台銘同意合作是否會擔任副手，柯文哲表示，距總統大選還有段時間，民眾黨有決策機制，近期會成立選舉決策委員會，再由中常會決定。

柯文哲表示，民眾黨是開放的政黨，每個黨員都可發表言論，目前第一步就是成立選舉決策委員會，再交給中常會決定，現在都是黨員可表達的階段，但還是要有機制來決定。

媒體提問有關新竹市立委的人選，柯文哲則反問記者要不要來參加甄選，柯文哲說，畢竟現在人才不好找。

媒體問新竹市長高虹安是否促成郭台銘與柯文哲合作，高虹安表示，柯文哲與郭台銘都是很好的政治前輩，她尊重並祝福大家的決定，但現在離總統大選還有段日子，現在談這個仍太早。

新竹市政府今天舉辦228追思音樂會，柯文哲與父親柯承發出席，高虹安致詞表示，透過音樂會方式表達對受難者的哀悼，也獻上鮮花來追思與紀念，而歷史不能改變、但也不能被遺忘。（編輯：方沛清）1120228