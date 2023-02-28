李四川會小池百合子 遞交蔣萬安親筆信

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（中央社記者楊明珠東京28日專電）代表台北市長蔣萬安出訪日本東京的台北市副市長李四川今天參加全球城市網絡永續論壇市長高峰會，與東京都知事小池百合子見面時轉交蔣萬安親筆信並代邀小池訪台。

李四川此行是受東京都知事小池百合子之邀，代表蔣萬安參加全球城市網絡永續論壇市長高峰會（G-NETS Leaders Summit）。峰會上午9時15分左右舉行開幕式，小池上台致詞後由幾座城市的代表上台演講。

11時40分左右，小池與與會城市的市長或副市長見面，李四川與小池互聊一陣，互贈禮物時，轉交蔣萬安親筆信，並代替蔣萬安邀請小池於3月台北舉辦資訊展時訪台。

此外，因為蔣萬安去年底當選台北市長後，小池有拍電祝賀，因此李四川今天代替蔣萬安致謝。

這場峰會，李四川下午以「邁向零碳台北」（Towards a Net Zero Taipei）為題發表演講。他表示，台北市的碳排比有3大部門，分別是住商部分占75.88%、運輸部分占19.18%、廢棄物部分占2.7%，他說明了台北市針對這3部分提出的一些對策，包括推動智慧零碳建築、推動綠運輸低碳交通、全循環零廢棄等。

他表示，台北市為能長遠推動城市淨零轉型，市議會去年6月通過「台北市淨零排放管理自治條例」，是全國第一部將2050淨零目標及路徑入法的地方自治法規，明訂各項減碳作為，也注重氣候變遷調適。

他說，2021年台北市的碳排量約1114.3萬噸，較2005年減碳14.7%。為邁向2050淨零目標，台北市將2030年減碳目標提高至40%、2040年減碳目標訂為減量65%，並在2050年達成淨零排放。

這場峰會發表演講的城市還有東京、阿姆斯特丹、布魯塞爾等。李四川在會上與首爾、洛杉磯等台北市姊妹市市長或副市長交流。峰會預定明天舉行閉幕記者會，將簽署一項倡議，言及2050年每座城市達到淨排放的目標。（編輯：黃自強）1120228

代表台北市長蔣萬安訪東京的台北市副市長李四川（台上發表者右1）28日參加全球城市網絡永續論壇市長高峰會，他以「邁向零碳台北」為題發表演講。（台北市政府提供）中央社記者楊明珠東京傳真 112年2月28日