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台南槍擊犯遣返回台 林右昌：兩岸共打機制溝通暢通

2023/3/1 12:07（3/1 13:16 更新）
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台南學甲88槍槍擊案通緝犯洪政軍、孔祥志從中國大陸押解回台；內政部長林右昌（圖）1日在立法院內政委員會表示，對於這次兩岸合作打擊犯罪，他要表示高度肯定與感謝；共同打擊犯罪是兩岸共識，過去一段時間，兩岸共打機制一直都有互動。中央社記者張新偉攝 112年3月1日
台南學甲88槍槍擊案通緝犯洪政軍、孔祥志從中國大陸押解回台；內政部長林右昌（圖）1日在立法院內政委員會表示，對於這次兩岸合作打擊犯罪，他要表示高度肯定與感謝；共同打擊犯罪是兩岸共識，過去一段時間，兩岸共打機制一直都有互動。中央社記者張新偉攝 112年3月1日
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（中央社記者王承中台北1日電）台南學甲88槍槍擊案通緝犯洪政軍、孔祥志從中國大陸押解回台，內政部長林右昌今天表示，對於這次兩岸合作打擊犯罪，他要表示高度肯定與感謝。共同打擊犯罪是兩岸共識，過去一段時間，兩岸共打機制一直都有互動。

台南學甲88槍槍擊案通緝犯洪政軍、孔祥志25日從中國大陸押解回台後，陸委會表示，本案展現兩岸警察多年累積的合作基礎和績效，對此表達肯定。

立法院內政委員會今天審查，攸關杜絕「黑金槍毒」參政的「公職人員選舉罷免法部分條文修正草案」、「總統副總統選舉罷免法部分條文修正草案」等案，邀請林右昌列席報告，並被質詢。

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林右昌在接受立委質詢時表示，共同打擊犯罪是兩岸共識，過去一段時間，兩岸共打機制一直都有互動。警政署追查88槍槍擊案，掌握情資後及時提供給中國公安查緝，中國公安逮捕嫌犯後也及時回覆。

林右昌指出，對於這次兩岸合作打擊犯罪，他要表示高度肯定與感謝。兩岸共打機制，台灣罪犯跑到中國的案件比較多，雙方溝通機制暢通，未來如有需求都會提出。（編輯：趙蔚蘭）1120301

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