駐阿根廷代表履新 拜會僑社推展僑民外交

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中華民國新任駐阿根廷代表謝妙宏2月27日（當地時間）抵阿根廷履新，28日舉辦阿根廷僑務榮譽職人員交流餐會，交流阿根廷當地經驗。（駐阿根廷代表處提供）中央社記者黃韻如布宜諾斯艾利斯傳真 112年3月2日

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（中央社記者黃韻如布宜諾斯艾利斯1日專電）新到任的駐阿根廷代表謝妙宏2月28日會見阿根廷僑社代表，感謝僑胞深耕當地，在阿根廷為台灣於各領域交流發聲，並時刻關心台灣。

駐阿根廷代表處新聞稿指出，謝妙宏2月27日晚上抵阿根廷履新，隨即於2月28日在首都布宜諾斯艾利斯的台灣會館舉辦阿根廷僑務榮譽職人員交流餐會，凝聚僑社向心力及聆聽僑社經驗分享，僑社代表約40人出席參加。

謝妙宏表示，到任阿根廷前，曾拜會僑務委員會委員長徐佳青，針對僑民聯繫、僑教、僑商經貿、僑生服務領域請益，未來會陸續拜訪阿根廷當地各僑團、僑校聽取建言。

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謝妙宏說，隨着COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，僑團逐漸恢復各項實體活動，政府表達對旅阿僑胞的關懷與重視，將在阿根廷舉辦第3屆中南美洲僑民會議，並且有文化、廚藝訪演團講座等訪問，凝聚台灣僑界向心力。

與會僑社代表在席間分享經驗，討論僑居國的政治經濟環境、僑情，期盼以自身之力協助提升台灣在阿根廷的能見度，讓阿根廷看見台灣。（編輯：馮昭）1120302