112年第二次醫師高考 6/17起台北等5考區舉辦

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（中央社記者陳俊華台北2日電）考試院會今天通過，民國112年第二次專門職業及技術人員高等考試醫師中醫師考試分階段考試（第二階段考試）定於6月17、18日分別在台北、台中、台南、高雄及花蓮5考區同時舉行。

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考試院透過新聞稿表示，為使醫學系應屆畢業生順利銜接PGY訓練，從106年起，每年第二次醫師考試（第二階段考試）提前在6月下旬單獨舉辦；另外，為順利銜接中醫學系畢業生進入臨床訓練或儘早投入職場，第二次中醫師考試（第二階段考試）從112年起併同醫師考試（第二階段考試）舉辦。

考試院說，請應考人留意相關考試訊息，並儘早準備，以利應試。這項考試採網路報名及電腦化測驗，有關應考資格、應試科目、成績計算與及格方式等，依照專門職業及技術人員高等考試醫師牙醫師中醫師藥師考試分階段考試規則規定辦理，相關規定將載明於應考須知。（編輯：趙蔚蘭）1120302