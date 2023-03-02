南投立委補選倒數 民進黨籲返鄉投票

（中央社記者溫貴香台北2日電）南投縣第二選區立委補選3月4日投票，距離選舉剩下不到2天，民進黨今天下達催票與拉票動員令，拜託戶籍在南投縣第二選區的支持者，一定要回家投票；戶籍不在南投的，幫忙拉票與留意周遭有無賄選行為，用行動力挺蔡培慧。

民進黨上午由立委林靜儀、青年部主任阮俊達、南投青年代表召開「南朋友站出來，3月4日回家投票」記者會。阮俊達表示，南投需要一位用心服務的立法委員，而民進黨立委候選人蔡培慧一直都在南投，蔡培慧想要服務故鄉的初衷，也從來沒有改變過。

阮俊達提到，他曾經是蔡培慧的學生，那個時候就知道，蔡培慧一直把南投、把基層放在最優先的順位，用身體力行的方式，實踐著「有學有術，實踐基層」的理念。

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南投青年代表陳同學說，從小在南投長大，常常沒自信告訴大家自己是南投人，因為在其他人眼中，南投就是一個鄉村，在他眼裡的確也是如此。這20年南投的光景如出一轍，都沒有改變。他不希望下一個20年還要繼續看到這樣的光景。

林靜儀表示，國民黨立委候選人林明溱口口聲聲說的30年政績，就是連青年人的政策做不出來，讓南投的青年缺乏良好的就業機會，導致大家都要離鄉背井。南投的長輩只能在連假巴望著年輕人回來，平常根本沒有年輕人與他們一起打拚。她覺得很心痛，因為這裡沒有好的環境，讓年輕人生根，所以，每次選舉才要拜託年輕人回來。（編輯：翟思嘉）1120302