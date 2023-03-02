中國、白俄聲明矮化台灣 外交部：邪說製造假訊息

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（中央社記者黃雅詩台北2日電）中國與白俄羅斯聯合聲明稱台灣是中國一部分，外交部嚴正駁斥。外交部指出，中國共產黨政府冥頑不靈，持續散布並強迫他國附和其不實論述，白俄羅斯扈從中國不當行為，外交部予以最嚴厲譴責。

外交部發布新聞稿指出， 中國共產黨政府領導人習近平與白俄羅斯總統魯卡申柯（Aleksandr Lukashenko，另譯，盧卡申科）1日共同發布「關於新時代進一步發展兩國全天候全面戰略夥伴關係的聯合聲明」中，敘及「台灣是中國領土不可分割的一部分，反對任何形式的台獨」，外交部表達最嚴厲的譴責。

外交部重申，由台灣人民在自由民主制度下選出的民選政府才能代表台灣，中國威權政府務必認清及尊重這個現狀與事實，更不應將其虛構的「一中原則」，強迫其他國家或組織接受。

外交部表示，中華民國是主權獨立國家，民主台灣與極權中國互不隸屬，早已是國際社會公認的現狀；白俄羅斯及任何其他國家隨從中方荒謬言論起舞、貶抑台灣主權地位的說法，均不被台灣政府與人民，以及國際社會所接受。

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外交部指出，當全球141個國家在聯合國大會投票要求俄羅斯立即無條件撤出烏克蘭，以及民主陣營國家對中國持續對鄰國的霸凌及軍事威脅表達嚴正關切之際，中共政府卻仍罔顧以規則為基礎的國際秩序，持續以「台灣屬於中華人民共和國的一部分」的邪說，在國際社會製造錯假訊息。

外交部表示，此舉不僅使台灣人民對中共威權政府更加厭惡及反感，也讓國際社會認清中國蠻橫霸凌、破壞和平、肆意擴張侵略的惡劣行徑，堅定支持及捍衛台灣民主自由體制的決心。（編輯：蘇志宗）1120302