總統頒李大維一等卿雲勳章 沈榮津一等景星勳章

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（中央社記者溫貴香台北3日電）總統蔡英文今天頒授前總統府秘書長李大維「一等卿雲勳章」及前行政院副院長沈榮津「一等景星勳章」，表彰他們對國家及社會發展的貢獻與付出。期盼未來繼續發揮所長，為台灣奮鬥打拚。

總統蔡英文上午在總統府秘書長林佳龍陪同下，頒授李大維「一等卿雲勳章」及沈榮津「一等景星勳章」，總統致詞表示，李大維和沈榮津，一位是長於外交、兩岸及國安領域，一位是長於經濟、產業及能源領域。過去，兩人在不同的公職崗位上，為國家的發展、產業的進步全力以赴，專業優秀的表現有目共睹。

她說，李大維長期在外交圈打拚，以豐富的經驗、人脈，為國家創造更寬廣的外交空間。後來，出任國安會秘書長和總統府秘書長也都盡心盡力，提供許多重要的建議及協助。現在更把畢生的功力，投入兩岸領域，為台灣推動兩岸交流，也為台灣守護區域的和平穩定。

沈榮津是財經領域的專家，總統說，沈榮津的字典裡面沒有「放棄」這兩個字，只要是為經濟好、產業好、人民好的政策，都全力以赴，可以說是使命必達。

總統提到，疫情初期面對大量口罩的需求，沈榮津馬上協調廠商，快速建置產線，是口罩國家隊的重要推手，其所主導的「投資台灣」方案，更是讓台灣在這幾年經濟穩定成長。

她進一步說，沈榮津積極推動半導體等國家戰略產業的發展，是中小企業最好的朋友，更協助政府帶領跨部會，一起投入淨零轉型，加速再生能源的發展。

總統表示，現在李大維及沈榮津在不同的工作崗位上繼續發揮所長，為台灣奮鬥打拚。

李大維致詞表示，今天是一生中最重要的時刻，內心激動難以言喻，從駐美代表處擔任最基層的諮議，到卸下總統府秘書長，算一算有43年，能得到總統所給予崇高的榮譽，深感圓滿。

他感謝父母、貴人、長官、同事的幫助與家人的體諒，否則不可能享受這個殊榮，尤其妻子的奉獻；特別感謝總統的抬愛，在卸下公職後有機會轉任海基會，繼續為國家打拚。

他表示，海基會是兩岸工作的第一線，如何打開溝通之窗、鋪好交流之路，讓兩岸關係有和平穩定的未來，是要共同努力的方向，他將不負總統所託。

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沈榮津致詞指出，從事公職53年，獲得這項殊榮意義非凡，他細數經濟部長任內推動產業發展、穩定供電、能源轉型、推出投資台灣三大方案等。後來，疫情爆發，籌組口罩國家隊，40天完成92條產線，也解決水電土地的困難，在國際競爭的關鍵時刻，繼續扎根台灣，完成班班有冷氣、校校會發電，別人笑說這是不可能的任務，但他用兩年時間完成。

他說，53年的公職生涯轉瞬即過，感謝國家讓一個鄉下長大的孩子，也能盡己所能為國家服務，感謝蔡總統的信任與機會，在公職最後幾年做了許多有意義的工作，讓這片土地更加美好。（編輯：黃國倫）1120303