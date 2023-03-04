更多編輯台推薦新聞：
佐佐木朗希經典賽熱身賽飆165公里 追平大谷翔平紀錄
運動

佐佐木朗希經典賽熱身賽飆165公里 追平大谷翔平紀錄

特派觀察／疫後中國兩會 媒體問候語「你收到通知了嗎」
兩岸

特派觀察／疫後中國兩會 媒體問候語「你收到通知了嗎」

拜登罹基底細胞癌 醫：3職業高風險須做好防曬
生活

拜登罹基底細胞癌 醫：3職業高風險須做好防曬

美國知名律師殺妻兒判終身監禁 記者追案促司法破除沉痾
國際

美國知名律師殺妻兒判終身監禁 記者追案促司法破除沉痾

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

南投爆投票遭監控 林靜儀：賄選或中共介入需詳查

2023/3/4 22:51
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林克倫台北4日電）南投縣警方今天在營盤國小投票所外查扣錄影器材、計票文件，涉案3人帶回警局偵辦。民進黨立委林靜儀指出，這種監控是傳統賄選憑證領錢的變形、抑或是中共以組織型態介入台灣選舉的動員綁樁，檢警調需要積極因應。

南投縣政府警察局今天表示，獲報營盤國小內的投票所有人架設錄影器材攝錄投票民眾，到場發現有民眾將攝影器材放置花盆內，經投開票所主任管理員指揮警方制止涉案人，並將相關錄影器材、計票文件查扣，涉案2男1女共3人帶回警局偵辦，全案將依妨害投票罪嫌送辦。

涉案男子自稱是「全民監票行動聯盟」成員，他接受媒體聯訪時表示，今天的行動目的，是希望各個政黨都加入聯盟，促使選舉能夠公平公正競爭，誰贏誰輸要心甘情願，不要有人想要動手腳。

民進黨立委林靜儀今天推文指出，這種監控是傳統賄選憑證領錢的變形，還是中共以組織型態介入台灣選舉的動員綁樁，非常需要積極因應。以民主傷害民主，摧毀民主制度的可信和自由，台灣內部真的有非常糟的一群勢力。

林靜儀也在臉書發文表示，這次出現明顯受過訓練的組織，毫不遮掩進行監控紀錄投票民眾特徵的行為，警察加以勸阻時不但不離開或躲藏，甚至理直氣壯並堅持完成行為。

林靜儀指出，這是一個有組織、有目的、完整訓練且任務明確的樣態，這些組織的召集者是誰，資金來源是否與境外敵對勢力有關，任務完成之後的報償為何；她認為，有更複雜且龐大的勢力介入，不只檢警調需要調查，國安體系也應介入調查。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

此外，民進黨質疑，疑似特定陣營假裝「全民監票行動聯盟」名義以手機錄影、名冊計票形式，在投開票所附近進行註記，名冊上甚至記錄高矮胖瘦、衣服穿著、時間等可辨識的特徵；相關行為有如「威權特務」作法，在民主社會令人髮指。

民進黨副秘書長黃建嘉批評，「全民監票行動聯盟」號稱是中立監票部隊，其實臉書粉絲社團中全是攻擊民進黨，讚揚藍營、中共。（編輯：林克倫、張均懋）1120304

#林靜儀
#民進黨
#中共
林靜儀
蔡總統沙鹿蔴園福興宮祈福 贈匾「淳風化俗」綠指不簽協商拖延菸防法修法 藍批抹黑
黃建嘉
民進黨：把不參選2024立委當主要政見 林明溱太荒謬綠指林明溱公祭當政績太冷血 藍回批不懂人民苦處
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族