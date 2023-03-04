南投爆投票遭監控 林靜儀：賄選或中共介入需詳查

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（中央社記者林克倫台北4日電）南投縣警方今天在營盤國小投票所外查扣錄影器材、計票文件，涉案3人帶回警局偵辦。民進黨立委林靜儀指出，這種監控是傳統賄選憑證領錢的變形、抑或是中共以組織型態介入台灣選舉的動員綁樁，檢警調需要積極因應。

南投縣政府警察局今天表示，獲報營盤國小內的投票所有人架設錄影器材攝錄投票民眾，到場發現有民眾將攝影器材放置花盆內，經投開票所主任管理員指揮警方制止涉案人，並將相關錄影器材、計票文件查扣，涉案2男1女共3人帶回警局偵辦，全案將依妨害投票罪嫌送辦。

涉案男子自稱是「全民監票行動聯盟」成員，他接受媒體聯訪時表示，今天的行動目的，是希望各個政黨都加入聯盟，促使選舉能夠公平公正競爭，誰贏誰輸要心甘情願，不要有人想要動手腳。

民進黨立委林靜儀今天推文指出，這種監控是傳統賄選憑證領錢的變形，還是中共以組織型態介入台灣選舉的動員綁樁，非常需要積極因應。以民主傷害民主，摧毀民主制度的可信和自由，台灣內部真的有非常糟的一群勢力。

林靜儀也在臉書發文表示，這次出現明顯受過訓練的組織，毫不遮掩進行監控紀錄投票民眾特徵的行為，警察加以勸阻時不但不離開或躲藏，甚至理直氣壯並堅持完成行為。

林靜儀指出，這是一個有組織、有目的、完整訓練且任務明確的樣態，這些組織的召集者是誰，資金來源是否與境外敵對勢力有關，任務完成之後的報償為何；她認為，有更複雜且龐大的勢力介入，不只檢警調需要調查，國安體系也應介入調查。

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此外，民進黨質疑，疑似特定陣營假裝「全民監票行動聯盟」名義以手機錄影、名冊計票形式，在投開票所附近進行註記，名冊上甚至記錄高矮胖瘦、衣服穿著、時間等可辨識的特徵；相關行為有如「威權特務」作法，在民主社會令人髮指。

民進黨副秘書長黃建嘉批評，「全民監票行動聯盟」號稱是中立監票部隊，其實臉書粉絲社團中全是攻擊民進黨，讚揚藍營、中共。（編輯：林克倫、張均懋）1120304