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本土社團籲參選立委連任 黃國書：尊重大家意見

2023/3/6 17:18（3/6 18:51 更新）
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因線民事件退出民進黨的立委黃國書曾表達不連任，前國防部長蔡明憲（2排中）6日號召社團呼籲黃國書再次參選。中央社記者蘇木春攝 112年3月6日
因線民事件退出民進黨的立委黃國書曾表達不連任，前國防部長蔡明憲（2排中）6日號召社團呼籲黃國書再次參選。中央社記者蘇木春攝 112年3月6日
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（中央社記者蘇木春台中6日電）因線民事件退出民進黨的立委黃國書曾表達不連任，前國防部長蔡明憲今天號召社團籲黃國書再次參選；黃國書表示，尊重大家的意見，這一席的立委怎麼樣守住，「是我們大家共同的責任」。

黃國書於民國110年10月間，承認在戒嚴時期他曾迫於無奈協助情治單位政治偵搜工作，並宣布退出民進黨，以及民進黨立法院黨團運作，且在本屆立委任期屆滿後，不再尋求連任。

前國防部長、台圓文教基金會董事長蔡明憲，今天號召20多個本土社團，在台中市忠孝路長老教會共同召開記者會，並拿出近7000份連署書，呼籲黃國書再次參選，守住綠營重要的一席立委。

蔡明憲接受媒體聯訪時表示，黃國書在線民事件第一時間即坦承犯錯、道歉並承擔政治責任三退，但仍擔負民進黨交付的各項任務。去年九合一大選，更全心投入各項輔選，雖已退黨，但與黨籍立委並無二致。

蔡明憲說，黃國書對於年輕時的過錯非但沒有逃避，去年及今年參加228紀念活動就已公開說自己過去犯了錯。這樣的人未來必須承擔更大的責任，贖罪方式除守住這席立委，未來還得把這份責任傳承交棒給優秀的年輕人。

黃國書接受中央社記者電話訪問時表示，尊重大家的意見，這一席的立委怎麼樣守住，「是我們大家共同的責任」。（編輯：謝雅竹）1120306

因線民事件退出民進黨的立委黃國書曾表達不連任，前國防部長蔡明憲（中）6日號召本土社團共同召開記者會，並拿出近7000份連署書，呼籲黃國書再次參選。中央社記者蘇木春攝 112年3月6日
因線民事件退出民進黨的立委黃國書曾表達不連任，前國防部長蔡明憲（中）6日號召本土社團共同召開記者會，並拿出近7000份連署書，呼籲黃國書再次參選。中央社記者蘇木春攝 112年3月6日
#黃國書
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