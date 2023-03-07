促台歐盟BIA 外交部擬採創意作法漸進式達標

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃雅詩台北7日電）台灣與美加貿易談判進展迅速，針對進度相對緩慢的台歐盟雙邊投資協議（BIA），外交部歐洲司長姚金祥今天透露，將同步尋求創意作法，先爭取在法規融合、稅務及供應鏈層面的合作。

姚金祥今天出席外交部例行記者會，媒體詢問，台美21世紀貿易倡議、台加「投資促進及保障協議」（FIPA）皆有明顯進展，台歐盟BIA近期是否可望開啟正式協商。

姚金祥表示，歐盟BIA議題一直都有在討論，去年底才剛舉行過歐盟經貿對話，台灣跟歐盟18個國家都有定期舉行經貿對話，在這些場合台灣都會提出台歐盟BIA這個議題。

姚金祥表示，今年1月18號歐洲議會通過了「共同外交暨安全政策」以及「共同安全暨防禦政策」2個年度執行報告決議案，報告內都呼籲儘速啟動「台歐盟雙邊投資協議」（BIA）前置作業。

姚金祥表示，在推動台歐盟BIA同時，外交部也將尋求其他比較創意作法，以增進雙邊經貿合作，特別是有關「促進供應鏈安全」的合作方面。

對於何為創意作法，姚金祥解釋，若在台歐盟BIA目前還沒有長足進展情況下，可檢視其他能有較快進展的部分，例如在法規融合、稅務合作、供應鏈安全合作等方面，這些都是未來全面BIA的一環，盼在能推動的領域先進行一些合作。（編輯：張均懋）1120307