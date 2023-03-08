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首頁 / 政治

備戰立委選戰 羅智強請王欣儀任競選總幹事

2023/3/8 10:56
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（中央社記者劉冠廷台北8日電）國民黨籍前台北市議員羅智強日前表態參選台北市大安區立委，他今天宣布，邀請國民黨台北市議員王欣儀擔任競選總幹事，並表示將在大安區召開100場的志工客廳會，全力爭取支持。

羅智強日前宣布參選台北市大安區立委，爭取國民黨提名，並邀請無黨籍立委高金素梅擔任競選榮譽主委。高金素梅也在近日聘請羅智強為其辦公室的大安區義務選服主任，希望能為大安區的民眾服務。

羅智強今天則召開記者會宣布，邀請王欣儀擔任他的競選總幹事，羅智強說，非常開心王欣儀能來擔任他的競選總幹事；王欣儀是大安區最資深的女性議員，里長、民眾都讚不絕口，未來他與王欣儀不只是在選戰上合作，若他能進入立法院，也會與王欣儀聯手服務民眾，爭取建設。

羅智強認為，國民黨沒有優勢選區，這就是為什麼他要全力以赴的原因，這場選舉不只是關乎他的政治生涯，也包括他有沒有更大的能力，與王欣儀一起為大安區爭取建設，為下一代打拚，並在2024總統選舉，扮演關鍵角色，他絕對不會看輕任何民進黨的對手，因為他知道民進黨非常厲害。

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羅智強也說，國民黨現在要來擬定相關的提名辦法，這是好事，雖然相關的細節還沒有看到，但如果要將戰力當作提名的重要考量，那大家就一起拚戰力。

王欣儀說，這段時間她飽受壓力，也有許多掙扎，面對支持與鼓勵，她不忍心讓支持者失望，但在考量大局之下，還是決定放下小我，不參與國民黨大安區立委初選；在2024關鍵的選戰中，不能沒有羅智強，所以決定協助羅智強參選，希望能一起打下勝仗。（編輯：蘇龍麒）1120308

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