慶婦女節 蔡總統：盼台灣女性都能追求理想自我

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衛福部8日舉辦「2023 NEXT ROUND 我們的下一回合」慶祝國際婦女節系列活動起跑記者會，行政院長陳建仁（前右1）、行政院政務委員羅秉成（前右2）等人出席並合影。中央社記者謝佳璋攝 112年3月8日

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（中央社記者沈佩瑤台北8日電）今天是三八婦女節，總統蔡英文說，政府不斷努力創造友善環境，期望台灣每個階段的女性，都能追求理想自我，她也相信能給下一代這樣的台灣。

衛生福利部社會及家庭署今天上午舉辦「2023 NEXT ROUND 我們的下一回合」慶祝國際婦女節系列活動記者會，蔡總統特別錄製祝福影片。

她說，這幾年政府不斷努力創造友善環境，讓女性追求理想自我，期望台灣每個階段的女性，不論是想要就業、創業、進入婚姻、養育孩子，都能追求想要生活，為自己選擇感到驕傲，「我也相信，我們能給下一代這樣的台灣」。

世新大學性別研究所副教授兼所長伍維婷在會中發表一份發表婦女圖像指出，台灣逐漸邁向性別平等國家，過去「三高（高受暴率、高家務貢獻、高社會貢獻）」與「三低（低出生比例、低教育投資比例、低就業機會與薪資報酬）」現象，近年來已透過政府性別平等政策推動與民間協力合作，縮短性別落差。

不過，伍維婷表示，未來將面對新型態的網路性別暴力、人口高齡化及少子女化、中高齡女性重返職場等新興課題，非常需要政府與民間攜手，除提出更好的數位性別暴力防治，更要有制度性的翻轉，讓每個女性都有自我實現機會。

行政院長陳建仁致詞強調，近年在蔡總統領導下，台灣堅持自由民主、多元開放及人權保障的普世價值，在性別平權上也締造3個亞洲第一，分別為第一個開放同婚合法化的國家、國會女性立委比例亞洲第一、台灣性別平等指數亞洲第一，這是大家一步一腳印，努力爭取奮鬥才有這樣的結果，但仍有許多需要繼續改進空間，促成「下一回合」的實質平等。

衛福部表示，這次婦女節系列活動包含台灣國家婦女館參觀「LONG AFTER婦女權益發展」主題展覽，以及接下來3月到5月將與不同縣市合作，辦理7場的「女路啟航」走讀活動，相關資訊將公告在衛福部社家署官網。（編輯：李亨山）1120308