紐約駐處化為伸展台 展現台灣性別平等成果

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

國際婦女節前夕，駐紐約辦事處7日舉辦「科技女力台灣之夜」，呈現台灣新銳設計師王子欣融合虛擬科技的時裝秀。中央社記者尹俊傑紐約攝 112年3月8日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者尹俊傑紐約7日專電）聯合國婦女地位委員會集會之際，駐紐約辦事處大廳化為伸展台，呈現台灣新銳設計師王子欣融合虛擬科技的時裝秀，友邦代表一同走秀，分享台灣科技發展與促進性別平等成果。

國際婦女節前夕，外交部與友邦帛琉、聖露西亞駐聯合國代表團及財團法人婦女權益促進發展基金會在駐紐約辦事處合辦「科技女力台灣之夜」，響應聯合國婦女地位委員會第67屆會議（CSW67）「數位科技促進性別平等與女性賦權」主題，友邦和理念相近國家代表等逾百人共襄盛舉。

駐紐約辦事處長李光章致詞時說，台灣是全球資通訊產業領航者，將持續透過職業訓練、數位計畫等途徑，與國際夥伴分享台灣經驗與專業知識，為全球落實性平做出具體貢獻。

活動重頭戲是王子欣規劃的多元宇宙時裝秀，結合設計藝術、永續時裝概念，並採用虛擬投影技術，讓真人與數位模特兒同台走秀。

王子欣接受中央社訪問時說，設計主題是「愛的文明」，強調包容，因此服裝提供給體型不同的人，6隻虛擬走秀的動物投射在螢幕上，表達不同身形、人種與性別都能穿時裝。她認為女性服裝款式選擇更具多樣性，身為女生是非常幸福的事。

除專業模特兒和台灣非政府組織（NGO）代表外，友邦聖露西亞參議院議長雷諾茲（Alvina Reynolds）、聖文森駐聯合國常任代表金恩（Inga Rhonda King）、帛琉駐聯合國常任代表塞德（Ilana Seid）也身著王子欣的作品走上伸展台。

獻出走秀初體驗的塞德受訪表示，王子欣設計的服裝顏色鮮豔、充滿活力，很有啟發性。紐約客都穿黑衣，今晚能穿上鮮豔衣服，她覺得很好玩，這次活動為女性和各界創意人士帶出很棒的能量。

時裝秀展開前，數位發展部長唐鳳透過預錄影片強調台灣科技、女性智慧是驅動世界的關鍵力量，願與國際社會一同打造性別包容、更公平且多元的世界。

友邦史瓦帝尼副總理馬速庫（Themba Masuku）致詞時感謝台灣協助提升婦女賦權，並替台灣遭聯合國排除在外抱不平。鑑於台灣許多婦女無法和聯合國其他會員國女性「適當、正式」互動，史瓦帝尼將永遠支持台灣加入聯合國大家庭的訴求。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行3年來，聯合國婦女地位委員會首度全面恢復在紐約舉辦實體年會，從6日進行到17日。台灣性別平等週（Taiwan Gender Equality Week）系列活動「科技女力台灣之夜」配合移師紐約擴大舉辦，呼應CSW67的創新科技與女性賦權主題。（編輯：林憬屏）1120308

駐紐約辦事處7日響應聯合國婦女地位委員會第67屆會議主題舉辦「科技女力台灣之夜」，大廳化為伸展台展現時尚風，活動後與會貴賓合照。中央社記者尹俊傑紐約攝 112年3月8日

新銳設計師王子欣（圖）操刀駐紐約辦事處7日呈現的時裝秀，設計主題是「愛的文明」，強調包容，表達不同身形、人種與性別都能穿時裝。中央社記者尹俊傑紐約攝 112年3月8日