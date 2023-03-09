蔡總統擬會麥卡錫引中國不滿 外交部：無權對台指點

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（中央社記者吳昇鴻台北9日電）總統蔡英文4月初擬過境加州與美國眾議院議長麥卡錫會晤。外交部今天表示，總統出訪及過境安排按照慣例進行，將在定案後適時向外界說明；對於中國向美方提出嚴正交涉，外交部強調，中國無權對台灣與各國交往指指點點，中國言論罔顧事實且有失國格。

北美司長徐佑典今天在外交部例行記者會中表示，總統出訪邦交國及相關過境安排皆按往年慣例進行，若有確定訊息將適時對外說明。

蔡總統傳將在加州與麥卡錫（Kevin McCarthy）會晤，中國外交部發言人毛寧昨天表示，中國向美方提出嚴正交涉，稱「堅決反對台獨分裂分子頭目以任何名義、任何理由竄美」。

對此，徐佑典指出，中國言論罔顧事實且有失國格。

徐佑典說，中華民國台灣從來不是中華人民共和國的一部分，這是長年存在台海的歷史事實與現狀，「中國無權對我跟各國交往互動指指點點，蔡總統是中華民國台灣的元首，不容許中國惡意污衊」。

此外，美國國家情報總監辦公室（ODNI）向國會提交年度「威脅評估報告」，示警中國共產黨加大施壓台灣，採取行動反對美國對台支持，且分化美台夥伴關係，藉此削弱美國在台影響力。

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徐佑典指出，中國近年持續升高對台灣的軍事侵擾、經濟脅迫以及假訊息傳播，更與國內特定團體及人士協力傳播疑美論，企圖影響政府對美工作。

徐佑典表示，外交部澄清並駁斥近期錯假言論，包含攔阻外賓訪問特定政黨、聲稱白宮有毀滅台灣計畫等假訊息均悖離事實。他強調，外交部嚴守行政中立，並呼籲台灣媒體與意見領袖，善盡資訊查證的責任，也請國人注意消息可靠性，切勿轉傳謠言。（編輯：林淑媛）1120309