海軍敦睦遠航艦艇首站高雄登場 停泊7港開放參觀

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（中央社記者洪學廣高雄10日電）海軍敦睦遠航支隊即日起至27日執行國內環島航訓任務，包含磐石、承德、班超，3艘艦艇將停泊國內7大港口並開放民眾參觀，今天上午在高雄港舉行首場，吸引不少軍事迷排隊。

海軍磐石軍艦（油彈補給艦）、承德軍艦（康定級飛彈巡防艦）及班超軍艦（成功級飛彈巡防艦）3艘112年敦睦遠航訓練支隊，自即日起至3月27日執行國內環島航訓任務，依序靠泊高雄、安平、馬公、台中、基隆、蘇澳及花蓮等7大港口，今天上午在高雄港舉行首場，吸引不少軍事迷排隊登艦參觀。

海軍司令梅家樹致詞表示，敦睦遠航支隊每年選高雄港作為環島首站，除了因海軍大本營在左營，且在高雄有各項設施，這幾年更能看到高雄港各項進步，希望所有官兵都能盡情展現與高雄結合的活力跟熱情，讓民眾賓至如歸。

梅家樹說，之後停泊的6個港口都會像今天活動一樣，盼能讓民眾更親近海軍、支持國防，在艦艇上會有各式展示項目，包括國軍武器自製裝備模型、國家進步及各項產業成果，展現綜合國力。也希望有更多優秀青年學子了解海軍，進而踴躍加入海軍。

梅家樹提到，海軍官校、政戰、管理及理工學院等應屆畢業生，今年全部納入敦睦遠航訓練實務任務，希望未來海軍各科別軍官能藉此機會到各港口了解環境，體驗未來在各職務辛勞，了解各艦艇操演、生活，為日後擔任海軍軍官奠定良好基礎。

海軍艦隊指揮部發布新聞稿表示，這次海軍112年敦睦遠航訓練支隊在旗艦磐石軍艦設置文宣館，介紹國家先進科技、台灣精品、國防自主、人文藝術及觀光等發展成果；另也安排廣受好評的海軍官校學生鼓號樂隊、陸戰儀隊及莒拳隊等精彩表演，歡迎民眾踴躍參觀。

海軍艦隊指揮部說明，國內航訓各港口開放時間包括高雄港3月10、11日、安平港12、13日、馬公港14、15日、台中港17、18日、基隆港19、20日、蘇澳港24、25日、花蓮港26、27日。每天開放時間為上午9時到下午3時。提醒有意參觀民眾攜帶身分證或可證明國民身分具照片證件。（編輯：郭諭儒）1120310

海軍敦睦遠航支隊即日起至27日執行國內環島航訓任務，包含磐石、承德等艦艇10日停泊高雄港新濱碼頭。中央社記者董俊志攝 112年3月10日