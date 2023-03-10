參觀鄭南榕足跡巡展 副總統：新使命是守護台灣

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副總統賴清德（右）10日在台南參觀鄭南榕基金會主辦展覽「自由紋理：探索在地Nylon足跡」，賴副總統指出，鄭南榕是百分之百的言論殉道者，反對戒嚴，爭取台灣民主。中央社記者張榮祥台南攝 112年3月10日

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（中央社記者張榮祥台南10日電）鄭南榕基金會「自由紋理：探索在地Nylon足跡」全國巡展第3站到台南，副總統賴清德今天到場參觀說，台灣已完成鄭南榕遺志，新時代使命是守護台灣、主權、民主、和平及繁榮。

鄭南榕基金會「自由紋理：探索在地Nylon足跡」全國巡展第3站，4日下午在台南市中西區湯德章紀念公園開幕，展覽地點位於賴副總統擔任台南市區域立委時的服務處。

賴副總統在鄭南榕基金會董事鄭竹梅（鄭南榕的女兒）、終身志工葉菊蘭（鄭南榕的遺孀）等人解說下，詳細參觀相關史料、相片，鄭南榕創辦的自由時代雜誌社等物；賴副總統更留字：「新時代使命，守護台灣，繁榮，和平，民主，主權」。

賴副總統指出，鄭南榕是百分之百的言論殉道者，反對戒嚴，爭取台灣民主，卻也是個凡人，有家庭及朋友，為生活從事各種工作，曾應徵紡織廠業務員，和朋友創業，賣睫毛生長液，推銷太陽能熱水器等。

賴副總統表示，鄭南榕有邏輯性及理想性，創辦自由時代雜誌展現理想，用心去立法院旁聽記錄，也看了很多書。鄭南榕殉道出發於對家人的愛，不忍心看到女兒或下一代孩子過著同樣的生活，才以生命喚起台灣社會重視解決問題。

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賴副總統說，鄭南榕殉道非倉促決定，而是想要幫助台灣成為更好的國家，更民主自由，更重視人權，走出戒嚴獨裁專制的體制。時代雜誌很多標題適用於現在，鄭南榕30多年前提出的問題，剛好是當前重要問題，靜待台灣社會解決。

賴副總統表示，鄭南榕曾說「剩下來就是你們的事了」，鄭南榕殉道後，喚起台灣社會覺醒，讓更多人前仆後繼投入，台灣社會也完成鄭南榕的遺志，如今，台灣新時代使命是守護台灣、主權、民主、和平及繁榮。（編輯：黃世雅）1120310