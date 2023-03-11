孫曉雅訪中市府 盧秀燕贈經典賽台灣隊球衣

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美國在台協會（AIT）處長孫曉雅（左）10日拜會台中市長盧秀燕（右），盧秀燕特別致贈印有孫曉雅姓名的世界棒球經典賽（WBC）台灣隊球衣。（台中市政府提供）中央社記者蘇木春傳真 112年3月11日

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（中央社記者蘇木春台中11日電）美國在台協會台北辦事處長孫曉雅昨天拜會台中市長盧秀燕，雙方交流土耳其地震救援、棒球及文化藝術等議題，盧秀燕還送孫曉雅印有姓名的世界棒球經典賽台灣隊球衣，相約觀賽。

盧秀燕說，孫曉雅（Sandra Oudkirk）是美國在台協會第15任處長，特別選背號15號為紀念。

台中市政府今天發布新聞稿表示，孫曉雅10日到中市府拜會盧秀燕，並參訪旅美畫家鄭麗雲在台中辦的個展。

中市府說，雙方廣泛交流土耳其地震救援、棒球、資訊安全、文化藝術及女性參政等議題。

孫曉雅會中表示，美國和台灣都在土耳其地震後提供救援；盧秀燕說，台灣人民感同身受震災危害，她及市民都踴躍捐款，市府也派救援團隊前往救災。

此外，盧秀燕說，台中是文化城市，四季接連辦各種藝文活動，感謝孫曉雅過去支持台中與美國文化藝術交流，也認同對方推動藝術外交理念，透過藝術力量，可更緊密連結民間友好情誼。（編輯：李明宗）1120311