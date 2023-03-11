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呂秀蓮新書發表會 呼籲藍綠勿對立

2023/3/11 17:28（3/11 18:01 更新）
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前副總統呂秀蓮（中）11日在桃園舉行新書發表會，桃園市長張善政（右）及行政院副院長鄭文燦（左）都到場站台。中央社記者葉臻攝 112年3月11日
前副總統呂秀蓮（中）11日在桃園舉行新書發表會，桃園市長張善政（右）及行政院副院長鄭文燦（左）都到場站台。中央社記者葉臻攝 112年3月11日
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（中央社記者葉臻桃園11日電）前副總統呂秀蓮今天舉行「呂秀蓮作品集」新書發表會，行政院副院長鄭文燦、桃園市長張善政到場參加。呂秀蓮致詞時說，藍綠不能繼續對立，台灣不能變成下一個烏克蘭。

呂秀蓮下午在桃園市立圖書館新總館舉行新書發表會，致詞時開玩笑說，今天好像是歷屆縣市長的聯誼會，但也代表了薪火傳承；這套作品集包含她親自挑選、重新整編的14本著作總集，以及2本首次出版的新書，全套合計16冊。

呂秀蓮表示，當年的319槍擊案，兩顆子彈撕裂台灣、造成藍綠對立，案子到現在還沒偵破，前桃園縣長劉邦友官邸血案，到現在也還沒偵破，但她會繼續追求真相。

呂秀蓮談及國際情勢時說，藍綠不能繼續對立，「台灣絕對不能變成下一個烏克蘭」，她已選在3月19日召開「民間國是會議」，邀請關心台灣前途，願意用愛的力量來化解仇恨、防止戰爭的人一起來關心。

張善政致詞時表示，他當年在宏碁公司時，要在龍潭渴望園區建雲端資料中心，呂秀蓮是時任桃園縣長，用超高執政效率在處理，令他刮目相看；數年前的台大校長管中閔案，他也和呂秀蓮一起發表聲明，譴責政府不該阻擋台大的校長上任，他們雖然政治背景不同，但在尊重法治的精神上是不謀而合。

鄭文燦致詞時表示，呂秀蓮是政治家、思想家，也是文學家，作品用語精準、細膩，裡面有很多不為人知的故事和見解，比偵探小說還好看；呂秀蓮的人生很精彩，書籍將成為大家的共同資產，不分藍綠、留給桃園也留給台灣。

桃園市政府文化局表示，全套作品集包括性別、台灣、政治、傳記、獄中小說等議題，2本新書分別為英文演講集「國際IBM」，以及珍藏版圖文傳記「台灣真女人」。作品集將陸續贈書至各縣市的公共圖書館及國立大專校院圖書館。（編輯：張銘坤）1120311

前副總統呂秀蓮11日在桃園舉行新書發表會，致詞時笑說，今天好像是歷屆縣市長聯誼會，但也代表了薪火傳承；這套作品集包含她親自挑選、重新整編的14本著作總集，以及2本首次出版新書，全套合計16冊。中央社記者葉臻攝 112年3月11日
前副總統呂秀蓮11日在桃園舉行新書發表會，致詞時笑說，今天好像是歷屆縣市長聯誼會，但也代表了薪火傳承；這套作品集包含她親自挑選、重新整編的14本著作總集，以及2本首次出版新書，全套合計16冊。中央社記者葉臻攝 112年3月11日
前副總統呂秀蓮（前右3）11日在桃園市立圖書館新總館舉行新書發表會，桃園市長張善政（前左2）、行政院副院長鄭文燦（前右2）等人出席合影。中央社記者葉臻攝 112年3月11日
前副總統呂秀蓮（前右3）11日在桃園市立圖書館新總館舉行新書發表會，桃園市長張善政（前左2）、行政院副院長鄭文燦（前右2）等人出席合影。中央社記者葉臻攝 112年3月11日
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